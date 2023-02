La Juventus si sta preparando alla gara contro la Fiorentina di domenica 12 febbraio. Per questo match Massimiliano Allegri ha dei dubbi sulle condizioni di alcuni giocatori.

In particolare nella giornata di ieri 9 febbraio, Adrien Rabiot si è allenato in palestra e resta in dubbio per la sfida, anche se secondo alcune indiscrezioni alla fine dovrebbe farcela. Invece il punto interrogativo più grande resta Paul Pogba, che anche nella giornata di giovedì ha lavorato in palestra: la sensazione è che possa rientrare per la gara contro il Nantes e quindi che sia out contro la Fiorentina.

Invece Leonardo Bonucci potrebbe rientrare tra i convocati già per la partita contro i viola.

Bonucci prova a rientrare fra i disponibili

Leonardo Bonucci è out ormai da dicembre, quando si è fermato a causa di un'infiammazione al tendine della coscia. Adesso il capitano della Juventus sta meglio e ieri 9 febbraio ha lavorato in campo. Oggi 10 febbraio, Bonucci farà un provino e se avrà buone sensazioni potrebbe tornare a disposizione contro la Fiorentina.

Adrien Rabiot ha invece svolto un lavoro personalizzato, ma questo non dovrebbe impedirgli di essere in campo contro la Fiorentina. Resta invece da capire se Paul Pogba rimanderà il suo rientro per il match di Europa League contro il Nantes.

La sfida degli ex viola ora alla Juventus

La partita contro la Fiorentina sarà piuttosto particolare per tre giocatori della Juventus. Infatti, Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Juan Cuadrado sono ex calciatori della squadra viola. Il più atteso è sicuramente Vlahovic, che poco più di un anno fa aveva lasciato la Fiorentina proprio per approdare proprio a Torino.

Il bomber serbo cerca la prima rete da avversario contro i viola, infatti nelle precedenti partite contro la sua ex squadra non ha ancora mai segnato.

Domenica 12 febbraio anche Juan Cuadrado dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Mentre la presenza tra i titolari di Federico Chiesa non è ancora certa: potrebbe infatti fare una staffetta con Angel Di Maria.

Mister Allegri prenderà la decisione definitiva sul nome del titolare solo al ridosso della partita.

Per il resto, invece, non dovrebbero esserci grandi sorprese di formazione. Infatti, in difesa saranno confermati i tre brasiliani Danilo, Alex Sandro e Bremer, mentre a centrocampo, vista l'assenza di Fabio Miretti, sarà confermato Nicolò Fagioli.