Nel prossimo mercato estivo probabilmente Inter e Juventus potrebbero sfidarsi per il cartellino dell'esterno del Torino Singo: i due club starebbero cercando la proposta giusta per convincere la società granata a cedere l'esterno.

L'idea dell'Inter per la fascia destra potrebbe essere Singo

La dirigenza nerazzurra starebbe ricercando il profilo adatto a poter sostituire eventualmente Denzel Dumfries qualora il giocatore olandese venisse ceduto nella prossima finestra di mercato; sul calciatore ci sarebbe l'interesse del Chelsea, ma la trattativa sembrerebbe essersi bloccata dopo il mercato milionario effettuato dai 'blues' nello scorso inverno.

Al suo posto Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero pensando a Singo, esterno del Torino che in queste ultime stagioni sta ben figurando con la maglia granata.

Per tentare di convincere il Torino a cedere il giocatore ad un prezzo che possa interessare i nerazzurri, la dirigenza dell'Inter starebbe riflettendo sul possibile inserimento nella trattativa del cartellino a titolo definitivo di Valentino Lazaro, già in prestito ai granata dalla scorsa estate (oggi il giocatore è fermo per infortunio), più una cifra tra i 9 ed i 10 milioni di euro cash.

Possibile interesse della Juventus per Singo

Anche la Juventus starebbe pensando all'esterno del Torino per il futuro: infatti la società bianconera dovrà fare i conti con il possibile addio a parametro zero di Juan Cuadrado, il cui contratto scadrà nel prossimo giugno.

Per sostituirlo sulla fascia destra la società bianconera avrebbe individuato in Singo il profilo adatto e si potrebbero sfruttare i buoni rapporti tra le due dirigenze, confermate anche dall'affare Bremer della scorsa estate, per provare a portare l'esterno alla Juventus nella prossima stagione.

L'allenatore del Torino Ivan Juric preferirebbe non separarsi dall'esterno, ma il pressing sul giocatore potrebbe portare ad una sua cessione nella prossima estate.

Le alternative per l'Inter sulla fascia destra del futuro

La dirigenza nerazzurra avrebbe stilato una possibile lista degli obiettivi per la fascia destra del futuro, tra cui ci sarebbe nel mirino dell'Inter anche l'esterno Tajon Buchanan, anche se la trattativa sarebbe ancora in alto mare per via delle richieste, ritenute ancora eccessive a livello economico, del club belga.

La società nerazzurra sarebbe stata accostata anche all'esterno offensivo Mazraoui, ma le trattative si sarebbero bloccate sul nascere e rinviate alla prossima finestra di mercato estiva.

Una lontana ipotesi che però sarebbe ancora nei pensieri della dirigenza dell'Inter sarebbe quella di riuscire a portare in nerazzurro Juan Cuadrado a parametro zero dalla Juventus.