Inter e Juventus potrebbero mettere a segno delle cessioni molto importanti nella prossima sessione di mercato estiva. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da calciomercatoweb.it, infatti, il Milan potrebbe pensare a Romelu Lukaku mentre il Barcellona sarebbe molto interessato alle prestazioni di Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda il club torinese, il Tottenham vorrebbe Szczesny per il post Lloris, mentre il Barcellona starebbe pensando a Federico Chiesa per rinforzare le corsie esterne.

Lukaku potrebbe interessare al Milan di Pioli

Romelu Lukaku è in prestito all'Inter dal Chelsea e dovrebbe ritornare alla base a fine stagione almeno secondo quanto dichiarato dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta.

Il calciatore vorrebbe rimanere a Milano per giocarsi le sue carte dopo una stagione poco entusiasmante, limitata anche dai tanti problemi fisici. Se non dovesse essere rinnovato il prestito, il belga potrebbe però finire nei pensieri del Milan che sarebbe alla ricerca di un attaccante in quanto Olivier Giroud avrebbe bisogno di un sostegno nel reparto. Lukaku, però, difficilmente potrebbe accettare di giocare per una squadra rivale dopo aver spesso chiarito la sua appartenenza ai colori dell'Inter.

Brozovic in ottica Barcellona per la prossima stagione

Il Barcellona continua a monitorare Marcelo Brozovic su cui ci sarebbe anche la Juventus e sarebbe disposto ad ingaggiarlo a fine stagione. Prima, però, dovrebbe essere ceduto Busquets per garantire al croato di essere centrale nel progetto.

Il calciatore dell'Inter avrebbe una valutazione di circa 50 milioni di euro ma i catalani potrebbero anche proporre il cartellino di Franck Kessie più un conguaglio economico come contropartita tecnica. I nerazzurri potrebbero accettare poichè sarebbero intenti a confermare Hakan Calhanoglu e Asllani per la regia del centrocampo.

Il Barcellona studia il colpo Chiesa, il Tottenham Szczesny

La Juventus potrebbe decidere di far cassa a giugno con le cessioni di Federico Chiesa e Szczesny. Secondo le ultime notizie, il calciatore ex Fiorentina sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Il club che milita in Liga potrebbe decidere di sacrificare Ferran Torres e Dembelè per tentare l'assalto all'esterno bianconero che avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro: appare tuttavia complesso ipotizzare una separazione tra il club e Chiesa che proprio due giorni fa ha rimarcato la propria appartenenza ai colori bianconeri.

Il portiere polacco, in scadenza nel 2024, sarebbe un profilo che piacerebbe al Tottenham, ora allenato da Antonio Conte. Gli Spurs lo vorrebbero perchè necessitano di un estremo difensore che dovrebbe prendere il posto di Lloris. La squadra londinese potrebbe mettere sul piatto un'offerta da circa 30 milioni di euro per convincere la Juventus alla cessione.