La corsa per un posto in Champions League si fa sempre più interessante. Domenica alle ore 20:45, all'Olimpico andrà in scena un match che potrebbe risultare fondamentale per un piazzamento tra le prime quattro. La Roma di Josè Mourinho reduce dal pesante ko contro la Cremonese ospita la Juventus di Massimiliano Allegri che arriva dalla vittoria in rimonta nel derby contro il Torino.

Roma, 3-4-2-1 per Mourinho: tridente Pellegrini, Dybala, Abraham

La formazione giallorossa deve dare risposte importanti dopo il pesantissimo ko contro la Cremonese che è costato il secondo posto in classifica assieme a Inter e Milan.

L'undici di Mourinho vuole conquistare tre punti fondamentali e sfruttare l'impegno della Lazio al Maradona per scavalcare la formazione biancoceleste.

Per quanto concerne il possibile undici, lo Special One punterà sulle certezze di questa stagione ed opterà per il suo ormai collaudato 3-4-2-1. In avanti tornerà dal primo minuto Tammy Abraham, che dopo l'infortunio subito contro il Verona ritornerà titolare. L'attaccante inglese comporrà il tridente assieme a capitan Pellegrini e soprattutto al grande ex Paulo Dybala.

A centrocampo, Mourinho punterà sull'esperienza di Matic assieme a Cristante, mentre a sinistra spazio al rigenerato Spinazzola tra i migliori delle ultime uscite. Sulla destra, unico ballottaggio tra Zalewski e Karsdorp con il primo favorito.

In difesa, torna Smalling dopo la squalifica. L'ex Manchester United guiderà la linea difensiva composta Ibanez e Mancini. In porta, confermatissimo Rui Patricio.

Juve, confermati Di Maria e Vlahovic

La Juventus vive un momento completamente opposto rispetto alla Roma ed arrivare galvanizzata dopo la grande vittoria nel derby contro il Torino per 4-2.

Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2 con una sola novità rispetto all'undici sceso in campo contro i granata. Infatti, a centrocampo rientra Manuel Locatelli che per squalifica non aveva potuto disputare il derby. Assieme all'ex Sassuolo, spazio a Fagioli e Rabiot, autore di 6 reti in campionato.

Sulle corsie esterne confermati Cuadrado e Kostic, mentre in difesa spazio al trio brasiliano formato da Danilo, Bremer ed Alex Sandro.

In attacco, tutto confermato con Angel Di Maria pronto ad innescare Vlahovic, a segno nella partita d'andata.

Dalla panchina, tre carte importanti come Chiesa, Pogba e Kean.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Roma-Juventus:

Roma: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Abraham.

Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic.