Negli ultimi mesi Federico Chiesa è tornato a disposizione della Juventus dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio patito nel gennaio 2022. Da quanto è rientrato il numero 7 juventino ha dovuto fare i conti con alcuni piccoli stop, che possono capitare dopo un problema serio del genere. Per questo motivo Chiesa non è soddisfatto di quello che sta facendo per la Juventus come ha spiegato lui stesso ai microfoni di Sky Sport: "Devo chiedere scusa, scusa alla società e ai tifosi perché non sono al massimo e mi dispiace quando non ci sono".

A rincuorare il numero 7 juventino ci ha pensato Alessandro Del Piero: "È un percorso che porta a un livello psicologico più alto. Esperienza che forgia".

Chiesa vorrebbe osare di più

Federico Chiesa soffre per non poter dare il suo massimo contributo alla Juventus. Ma superare un infortunio come il suo è sempre complicato e ci vuole del tempo, di questo ha parlato nelle scorse ore anche Alessandro Del Piero, che in passato ha vissuto la stessa situazione. In particolare, però, Pinturicchio ci ha tenuto a sottolineare al numero 7 juventino come si esca più forti da questo tipo di percorsi: "So cosa significa, penso sempre che ci sia un percorso che si fa e che a volte ci capita".

Adesso Chiesa avrà la possibilità di giocare con più continuità anche perché la Juventus avrà un mese di aprile ricco di impegni tra Coppa Italia, Europa League e campionato.

Vlahovic si è sbloccato

Per la Juventus la gara contro il Friburgo ha portato diverse buone notizie. La prima è il passaggio del turno, la seconda è il ritorno al gol di Dusan Vlahovic e la terza è Federico Chiesa, pure lui tornato a segnare in Europa.

Della fine dell'astinenza realizzativa di Vlahovic ne ha parlato lo stesso Chiesa: "Sta passando un periodo difficile sotto porta ma questa sera (ieri sera 16 marzo, ndr) il gol l'aveva fatto anche prima".

Infatti Vlahovic prima di realizzare il rigore dello 0-1, aveva trovato la rete su azione ma era stata annullata per fuorigioco.

Adesso, però, il serbo si è sbloccato e la speranza della Juventus è che possa segnare con continuità. Anche perché nel mese di aprile sarà impegnata di fatto ogni tre giorni tra Coppa Italia, Europa League e Serie A.

Per queste sfide sarà importante avere giocatori come Vlahovic e Chiesa al top della forma e Allegri lavorerà per portarli al top. La Juve conta anche di recuperare Paul Pogba che adesso è nuovamente fermo ai box e dovrebbe rientrare ad aprile.