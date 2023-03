Inter e Juventus studiano già i colpi per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

I nerazzurri sarebbero molto attenti ai calciatori che si potrebbero svincolare a parametro zero e avrebbero messo nel mirino le prestazioni di Alejandro Grimaldo del Benfica e Houassem Aouar del Lione.

I bianconeri, invece, sarebbero molto attenti ai talenti del Villarreal Foyth e Yeremi Pino ma potrebbero intensificare i contatti con il Barcellona se davvero dovesse partire Gavi.

L'Inter su un difensore e un centrocampista

La società presieduta dagli Zhang apprezzerebbe Alejandro Grimaldo, laterale del Benfica e prossimo avversario in Champions League, che interesserebbe anche alla Juventus.

Il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe non rimanere a Lisbona. Potrebbe così andare a sostituire Robin Gosens per il quale è in piedi anche un possibile scambio con Emre Can del Borussia Dortmund sempre che il tedesco venga ad essere ceduto (il club lo valuta 20 milioni di euro).

Per il centrocampo, l'Inter sarebbe invece interessata ad Aouar che sarebbe un ottimo rinforzo per il reparto in vista del possibile addio di Roberto Gagliardini che non ha rinnovato il contratto in scadenza e giugno.

Juventus interessata a due gioielli del Villarreal

La società torinese sarebbe pronta ad intavolare una doppia trattativa con il club che milita in Spagna per Foyth e Jeremi Pino. Il primo sarebbe un ottimo innesto soprattutto se dovesse lasciare Leonardo Bonucci.

Avrebbe una valutazione di circa 40 milioni di euro e potrebbe adattarsi alla perfezione nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano potrebbe dare anche il consenso per l'attaccante classe 2022 che sarebbe in grado di agire come esterno ma anche da seconda punta. La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro.

Suggestione Gavi per la squadra torinese

L'occasione per la prossima estate per la Juventus potrebbe riguardare Gavi. Il calciatore, come ammesso dal presidente della Liga Tebas, potrebbe svincolarsi in quanto il Barcellona potrebbe non tesserarlo poiché ha superato i 200 milioni di stipendi elargiti ai calciatori. Il contratto del centrocampista scade nel 2026 ma il mancato rispetto dei parametri inerenti al limite del monte ingaggi potrebbe far decadere il tesseramento del centrocampista.

In tal caso quest’ultimo avrebbe l’opportunità di svincolarsi a parametro zero.

Potrebbe essere un colpo per la Juventus che potrebbe ingaggiarlo a zero, specie se non dovesse rinnovare il rapporto con il club il francese Adrien Rabiot, sulle cui tracce ci sarebbero Tottenham e Manchester United.