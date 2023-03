Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus, l'Inter e il Milan per la prossima stagione sarebbero alla ricerca di nuovi attaccanti.

I bianconeri avrebbero messo nel mirino Benjamin Sesko (in prestito al Salisburgo dal Lipsia), i nerazzurri Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea), mentre il Milan vorrebbe tentare di far tornare in Italia Alvaro Morata.

Juventus, per l'attacco piace Benjamin Sesko del Lipsia

La Juventus al termine di questa stagione potrebbe perdere Dusan Vlahovic. Se ciò dovesse accadere, i bianconeri si ritroverebbero con un tesoretto utile per lanciare l'assalto ad un giovane attaccante di prospettiva, Benjamin Sesko.

Il centravanti sloveno è di proprietà del Lipsia, ma attualmente è in prestito al Salisburgo dove sta vivendo un'ottima annata agonistica che ha permesso di far lievitare il costo del cartellino fino a 50 milioni di euro. Oltre alla Juventus sul bomber 19enne ci sarebbe il Chelsea.

Inter, Aubameyang potrebbe tornare a Milano ma questa volta sulla sponda nerazzurra

L'Inter in estate quasi certamente sarà chiamata a risolvere almeno un paio di rebus in attacco che riguardano Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Uno dei due potrebbe lasciare la Pinetina e, per questo motivo, la società nerazzurra starebbe pensando a Pierre-Emerick Aubameyang come eventuale rimpiazzo.

L'attaccante francese, arrivato al Chelsea nel settembre del 2022, sta faticando a trovare spazio.

Non a caso, finora ha collezionato 17 presenze tra campionato e coppe con la formazione londinese.

Sembra che le parti possano accordarsi per una rescissione del contratto. Qualora ciò dovesse accadere, l'Inter vorrebbe farsi trovare pronta per convincere Aubameyang a tornare a Milano, ma questa volta sulla sponda interista dopo aver già militato nel Milan da giovane ma con scarsa fortuna.

Morata vorrebbe tornare in Italia

Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid, non sarebbe soddisfatto della sua esperienza nella compagine spagnola. Il desiderio dell'attaccante ex Juventus sarebbe quello di ritornare in Italia, magari proprio tra le fila della Vecchia Signora.

La Juventus però fino a questo momento non avrebbe fatto passi concreti, e per questo motivo si è parlato di un presunto interesse del Milan che non dispiacerebbe a Morata. L'Atletico Madrid sarebbe disposto a cederlo per 15-20 milioni di euro, ma in queste ultime ore dal club milanese avrebbero smentito qualunque interesse per il centravanti iberico.