La dirigenza dell'Inter, in vista di alcune partenze nel reparto arretrato, starebbe valutando l'opportunità di un investimento sul difensore del Liverpool Virgil Van Dijk, che potrebbe lasciare il club inglese a fine stagione pur avendo un contratto in vigore fino al 2025.

L'idea dell'Inter per la difesa: Van Dijk dal Liverpool

Il Liverpool non sta navigando in buone acque in campionato, con risultati che stentano ad arrivare e con la qualificazione alla prossima Champions League che è ancora da conquistare; l'allenatore Jurgen Klopp avrebbe richiesto alla dirigenza nuovi innesti sul mercato per rivoluzionare la sua fase difensiva e sul mercato in uscita potrebbe finire il difensore Virgil Van Dijk.

Con l'eventuale cessione del difensore olandese il Liverpool libererebbe uno slot in difesa e soprattutto potrebbe investire in nuovi profili più giovani; su Van Dijk ci sarebbe l'interessamento dell'Inter. Secondo alcune indiscrezioni Giuseppe Marotta avrebbe avviato i contatti con lo staff del giocatore per verificare il suo gradimento per un eventuale trasferimento a Milano.

L'Inter nella prossima estate dovrà far fronte alla partenza di Milan Skriniar e affrontare probabilmente anche quelle di Stefan De Vrij e di Danilo D'Ambrosio, entrambi in scadenza di contratto; per questi motivi la dirigenza nerazzurra starebbe riflettendo su un possibile investimento su un difensore di caratura internazionale come Van Dijk.

Le statistiche del giocatore del Liverpool

Il difensore olandese classe 1991 in questa stagione in Premier League ha disputato 19 partite segnando due reti, con una percentuale di titolarità del 79%; in Champions League ha giocato sette partite, sempre da titolare, collezionando un'ammonizione.

Il giocatore è stato acquistato dal Liverpool nell'estate del 2018 dal Southampton per 85,4 milioni di euro e ha un contratto con i 'Reds' fino al giugno 2025, con uno stipendio di circa 8 milioni di euro a stagione.

Il difensore ha esordito con la Nazionale olandese nell'ottobre 2015: da allora ha disputato 54 partite con gli orange segnando 6 reti.

Le alternative per la difesa nerazzurra

L'Inter, oltre a monitorare la situazione di Virgil Van Dijk, starebbe seguendo anche diversi altri profili per la difesa della prossima stagione; il primo obiettivo sembrerebbe essere Giorgio Scalvini dell'Atalanta, ma la trattativa sembrerebbe complicata per le richieste dei bergamaschi.

Le alternative potrebbero essere Chris Smalling della Roma che andrà in scadenza contrattuale a giugno 2023; inoltre circola anche il nome del portoghese Tiago Djalò, ventiduenne difensore in forza al Lille in Ligue1, il cui costo sarebbe intorno ai 10 milioni di euro.