L'Inter sarebbe già al lavoro per studiare i profili che potrebbero rinforzare la rosa nella prossima stagione. Qualora dovesse non essere confermato Romelu Lukaku, un possibile nome in entrata sarebbe quello di Julian Alvarez del Manchester City.

Per la porta, come vice-Onana, se non restasse Samir Handanovic, potrebbe interessare Alessio Cragno, ora in forza al Monza ma ancora di proprietà del Cagliari. Per la difesa, invece, piacerebbe il profilo di Inigo Martinez dell'Atletico Bilbao.

Julian Alvarez nel mirino dell'Inter

La società nerazzurra sarebbe interessata all'attaccante argentino Julian Alvarez qualora non dovesse essere confermato il prestito di Lukaku con il Chelsea.

L'attaccante campione del mondo non sta trovando molto spazio nel Manchester City e potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto, in un'operazione simile a quella che ha portato recentemente Joao Cancelo al Bayern Monaco dai "citizien".

Idee Cragno e Inigo Martinez per il futuro

L'Inter potrebbe intavolare una trattativa per Alessio Cragno. Il portiere del Cagliari (ma ora in prestito con diritto di riscatto al Monza) sarebbe stato monitorato dai nerazzurri come possibile erede di Samir Handanovic. Il club brianzolo potrebbe non riscattare Cragno perché avrebbe deciso di puntare su Di Gregorio, quindi il giocatore potrebbe tornare in Sardegna in estate, la sua valutazione sarebbe di circa 7-8 milioni di euro.

I dirigenti meneghini sarebbero poi al lavoro per puntellare la difesa in vista degli addii di Stefan De Vrij (ancora non certo) e di Milan Skriniar (già definito). Il nome nuovo delle ultime ore sarebbe quello di Inigo Martinez dell'Atletico Madrid: l'Inter potrebbe ingaggiarlo a parametro zero, il giocatore piacerebbe anche al Barcellona.

Le voci su Inzaghi da parte di Fabrizio Biasin

Intanto sul futuro della panchina nerazzurra si è recentemente espresso in una diretta Twich il giornalista Fabrizio Biasin: "Se le cose non andassero per il verso giusto fino al termine della stagione con Inzaghi, allora credo che ci possano essere buone possibilità di vedere Thiago Motta sulla panchina dell’Inter".

Il tecnico italo-brasiliano del Bologna sarebbe un profilo congeniale perchè non avrebbe pretese elevatissime sul piano dello stipendio. Inoltre sarebbe congeniale per la gestione dei calciatori giovani. Sullo sfondo, più difficili da raggiungere, ci sono i nomi di Sergio Conceicao e e Roberto De Zerbi.