Questo martedì 4 aprile alle ore 21 si giocherà Juventus-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia. Del big match hanno parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport due tifosi vip, ossia Paolo Bonolis per il lato nerazzurro e Massimo Giletti per quello bianconero.

Bonolis su Inter-Juventus: 'Chi temo di più dei bianconeri? l'arbitro'

Questa sera all'Allianz Stadium andrà in scena la prima partita di semifinale della Coppa Italia tra Juventus e Inter. Del Derby d'Italia hanno parlato diverse personalità tra cui Paolo Bonolis. Il conduttore e tifoso nerazzurro ha commentato quelle che potrebbe essere le insidie del match per i meneghini lanciano una frecciatina ai bianconeri: “L'insidia numero uno della Juventus? L'arbitro”.

Bonolis poi entrando nel merito della gara tra Inter e Juventus ha detto: “Dei bianconeri mi piacciono Rabiot, Cuadrado e Fagioli. La bellezza del calcio è che una partita può ribaltare tutto e in un attimo noi tifosi ricominciamo a nutrire speranze. La Juve è più abbordabile del Benfica, spero in un piccolo miracolo di orgoglio”.

Bonolis nell'intervista ha poi toccato altri argomenti come ad esempio il possibile esonero di Simone Inzaghi: secondo il conduttore, mandare via un tecnico a sole 10 giornate dalla fine del campionato sarebbe una mossa poco sensata. Infine Bonolis, parlando del futuro dell'Inter, ha sottolineato come la formazione nerazzurra dovrebbe ripartire basandosi sulla permanenza di due giocatori su tutti: Lautaro e Barella.

Giletti: 'Questo Juve-Inter è ancora più importante del solito e loro sono una squadra molto forte nelle coppe'

La Gazzetta dello Sport ha chiesto un commento sulla semifinale di Coppa anche a un tifoso della Juventus come Massimo Giletti. Il conduttore televisivo, parlando del Derby d’Italia, ha detto: “Questo Juve-Inter è ancora più importante del solito per me.

La Coppa Italia è l’obiettivo più a portata di mano tra i pochi rimasti in quella che considero una delle nostre stagioni peggiori di sempre”.

Giletti ha poi parlato della squadra di Inzaghi: “Restano una squadra molto forte, soprattutto nelle coppe. I nerazzurri non hanno avuto la giusta continuità mentale in campionato, ma con Inzaghi ci hanno già battuto in finale di Coppa Italia e Supercoppa”.

Massimo Giletti ha poi concluso il suo intervento parlando di Del Piero e del suo ritorno sugli spalti in occasione della partita della Juventus con il Verona: il conduttore si è detto emozionato nel averlo visto allo stadio e ha confessato di sognare di rivedere Pinturicchio nella società bianconera in un ruolo simile a quello che Maldini ricopre nel Milan