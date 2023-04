La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per un nuovo colpo in attacco per rinforzare la squadra nella prossima sessione di mercato: il nome nuovo è quello di Dusan Vlahovic della Juventus, che lo stesso club bianconero starebbe per mettere in vendita nella prossima estate.

L'interesse dei nerazzurri per Dusan Vlahovic

Il club nerazzurro secondo alcune fonti di calciomercato aveva già provato a contattare l'attaccante serbo quando ancora militava nella Fiorentina, ma ai tempi l'offerta proposta non venne accettata dal club viola e dunque il giocatore rimase a Firenze per poi passare alla Juventus nel gennaio 2022 come rinforzo per centrare l'obiettivo qualificazione alla Champions per i bianconeri.

Attualmente Dusan Vlahovic ha un contratto con la Juventus fino al giugno 2026 ma il club bianconero starebbe valutando di mettere sul mercato l'attaccante nella prossima finestra estiva: la valutazione sul giocatore da parte della dirigenza della Juventus sarebbe intorno ai 70 milioni di euro.

L'Inter starebbe riflettendo sull'investimento, anche se molti all'interno della stessa società nerazzurra considerano la cifra richiesta dai bianconeri troppo elevata per provare a chiudere la trattativa.

La situazione dell'attacco nerazzurro del prossimo campionato

Nella prossima estate scadrà il contratto di Edin Dzeko che difficilmente verrà rinnovato dalla dirigenza nerazzurra e pertanto l'attaccante bosniaco lascerà i nerazzurri a giugno; anche Joaquin Correa potrebbe lasciare il club milanese in estate, con destinazione probabile il Siviglia, che potrebbe aprire una trattativa per un prestito con diritto di riscatto.

La dirigenza dell'Inter sarebbe già al lavoro con il Chelsea per un rinnovo del prestito di Romelu Lukaku, anche se la società nerazzurra vorrebbe ridefinire le condizioni economiche dell'affare.

Nel frattempo dall'Inghilterra si susseguirebbero le voci che vorrebbero un ritorno di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea, e questa eventualità potrebbe frenare il rinnovo del prestito di 'Big Rom', considerato dall'allenatore leccese un vero e proprio punto fisso per ripartire.

Le alternative per l'attacco nerazzurro

L'Inter starebbe monitorando diversi profili a livello europeo per l'attacco della prossima stagione: il principale obbiettivo dell'Inter sarebbe Marcus Thuram, giovane attaccante francese in scadenza di contratto con il Borussia Moenchengladbach.

Sul giocatore ci sarebbe il forte pressing di diversi top club inglesi e anche del Barcellona; nonostante il suo arrivo potrebbe essere a parametro zero, il nodo sarebbe il suo contratto, con il giocatore che potrebbe vedere le sue richieste soddisfatte a livello economico soprattutto dai club della Premier League.