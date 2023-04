Andrè Onana è uno dei pezzi pregiati della rosa dell'Inter. Dopo un'alternanza con Samir Handanovic, il portiere camerunese è diventato il titolare inamovibile per Simone Inzaghi e le sue prestazioni soprattutto in Champions League non sono passate inosservate. Diversi top club sarebbero interessati alle prestazioni dell'ex Ajax, e potrebbero avanzare delle offerte importanti al club nerazzurro già a giugno.

Inter, il Chelsea potrebbe proporre Chalobah per arrivare a Onana

Oltre al Manchester United che deve risolvere il futuro di David De Gea, il Chelsea sarebbe molto interessato al portiere nerazzurro che viene valutato attorno ai 40-45 milioni di euro.

Per abbassare la parte cash, i Blues sarebbero pronti ad inserire il cartellino di Chalobah come parziale contropartita tecnica. Il difensore inglese era stato accostato già all'Inter come eventuale sostituto di Skriniar, ma il mancato addio del centrale slovacco la scorsa estate ha bloccato ogni forma di trattativa. Ciò però potrebbe avvenire in estate con Skriniar promesso sposo del Paris Saint Germain. Il Chelsea potrebbe giocarsi anche la carta del riscatto di Romelu Lukaku e una possibile apertura per Onana potrebbe favorire la permanenza di Big Rom in quel di Milano.

Intanto, l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata e starebbe sondando il profilo di Vicario come erede di Onana. Il talentuoso portiere italiano dell'Empoli viene valutato attorno ai 20 milioni di euro e sarebbe seguito anche dalla Juventus e dal Napoli.

Inter, si tratta per il rinnovo di Dzeko

In attesa di scoprire il futuro di Romelu Lukaku, l'Inter sta lavorando sulla permanenza di Edin Dzeko che anche in questa stagione ha offerto un contributo importante. Il club nerazzurro starebbe trattato il rinnovo con il bomber bosniaco che vorrebbe vestire la maglia nerazzurra anche nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'Inter sarebbe pronta ad offrire un rinnovo a cifre inferiori rispetto ai 5 milioni di euro che l'ex Roma percepisce al momento. La vera quadra bisognerà trovarla sulla durata del contratto con il club nerazzurro che al momento offrirebbe solo un anno contro la richiesta dell'entourage del calciatore per un biennale.

Se per Dzeko, l'Inter potrebbe effettuare uno sforzo economico difficile la permanenza di Correa che dovrebbe esser ceduto in estate. Il club nerazzurro pensa a Roberto Firmino che lascerà il Liverpool a parametro zero.

Più complicata la situazione legata a Marcus Thuram che dovrebbe lasciare il Borussia Mönchengladbach in estate ma la concorrenza di diversi top club europei potrebbe complicare un'eventuale trattativa con l'Inter.