Come dopo ogni turno delle coppe europee, la Uefa ha aggiornato il ranking dei club e arrivano buone notizie soprattutto per Juventus e Inter. I bianconeri sono la migliore formazione italiana al momento con l'ottavo posto a quota 98 punti, mentre l'Inter cresce ed entra nelle prime dieci posizioni con il punteggio di 89, lo stesso della Roma che si assesta in undicesima posizione.

Per quello che riguarda le altre squadre italiane, il Napoli è sempre 20° ma in caso di passaggio del turno potrebbe salire andando a scavalcare Porto e Benfica. In risalita è il Milan che ora è 36°, cinque posizioni in più della Lazio che però è uscita dalla Conference League e quindi non potrà più accumulare punti in questa stagione.

La Fiorentina è invece alla posizione numero 101 della classifica.

Le gare delle italiane in Europa di questa settimana

L'Europa ha regalato diverse soddisfazioni alle squadre italiane nei giorni scorsi. L'Inter ha battuto 2-0 il Benfica in trasferta, ipotecando o quasi il passaggio in semifinale di Champions League. Mercoledì c'è stato il derby di Champions Milan-Napoli, con successo rossonero 1-0 che non scioglie il nodo della qualificazione.

In Europa League giovedì è arrivata la vittoria anche per la Juventus 1-0 sullo Sporting Lisbona. Sconfitta per la Roma contro il Feyenoord: la formazione di Mourinho è caduta sotto i colpi della sfortuna (rigore sbagliato da Pellegrini e traversa di Ibanez) e degli infortuni a Dybala e Abraham.

In Conference League successo agevole e con vista sula semifinale per la Fiorentina, un 4-1 contro il Lech Poznan che fa ben sperare in vista del ritorno.

Ranking Uefa aggiornato: la situazione delle italiane

In testa alla graduatoria c'è con 137 punti il Manchester City di Guardiola che ha battuto in Champions League 3-0 il Bayern Monaco, secondo a 153, ipotecando la semifinale della competizione che è l'obiettivo numero della stagione dei citizens.

In terza piazza c'è il Chelsea (reduce dalla sconfitta con il Real Madrid per 2-0 e bisognoso di un' impresa al ritorno per continuare al sua avventura in Champions League). Quarta posizione per il Liverpool, quinta per la squadra di Ancelotti che si mette alle spalle il Paris Saint Germain e il Manchester United sopra di sei punti rispetto alla Juventus.

A completare la top ten, prima di arrivare all'Inter è il Barcellona, nono.

Queste le prine posizioni del ranking UEFA nel dettaglio:

1) Manchester City – 137 punti

2) Bayern Monaco – 135

3) Chelsea – 126

4) Liverpool – 123

5) Real Madrid – 115

6) Paris Saint-Germain – 112

7) Manchester United – 104

8) Juventus – 98

9) Barcellona – 98

10) Inter – 89

11) Roma – 89