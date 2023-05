La dirigenza dell'Inter starebbe pensando ad un cambio in panchina per la prossima stagione: in caso di esonero di Simone Inzaghi il nome caldo di questi giorni sarebbe quello di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna.

L'idea dell'Inter per il post-Inzaghi: Thiago Motta

Nonostante l'ottima stagione soprattutto a livello europeo, il futuro di Simone Inzaghi sarebbe ancora in bilico ma potrebbe essere anche il tecnico ad andarsene a fine stagione. La sua permanenza sarebbe legata ad una eventuale qualificazione del club nerazzurro alla prossima Champions League e se dovesse mancare tale obiettivo sarebbe possibile una separazione nella prossima estate.

Al posto del tecnico piacentino, la dirigenza nerazzurra starebbe pensando a Thiago Motta, oggi alla guida del Bologna con ottimi risultati in Serie A.

Con il tecnico si sarebbe già aperta una via di comunicazione per un'eventuale ingaggio nella prossima stagione ma tutto dipenderebbe dai risultati sportivi che arriveranno nelle prossime partite di campionato.

Dopo l'hashtag #InzaghiOut ora ci sarebbe più fiducia

Negli scorsi mesi, a ridosso della sconfitta con il Monza per 0-1 in casa in campionato, i social nerazzurri erano sommersi da tifosi che chiedevano l'esonero immediato di Simone Inzaghi per dare una scossa all'ambiente; oggi la fiducia nel tecnico sarebbe aumentata di pari passo con i risultati sul campo.

Anche la dirigenza nelle scorse giornate avrebbe rinnovato la sua fiducia al tecnico piacentino, con parole importanti arrivate sia dal Presidente Steven Zhang nell'intervista post qualificazione alla prossima finale di Champions League, sia dallo stesso Giuseppe Marotta in una intervista prima del ritorno dell'Euroderby vinto 1-0 con rete di Lautaro Martinez.

Il Tottenham sul tecnico dell'Inter

Nelle ultime settimane si sarebbe manifestato un interesse importante per il tecnico dell'Inter, che con i suoi risultati in Champions League avrebbe attirato le attenzioni in particolar modo del Tottenham, che nella prossima stagione vorrebbe ripartire con obiettivi ambiziosi.

Secondo le ultime fonti di Calciomercato la dirigenza inglese potrebbe provare a formulare un'offerta al tecnico piacentino nella prossima estate per convincerlo a lasciare i nerazzurri e trasferirsi in Premier League.

Il club inglese potrebbe però non limitarsi ad un'offerta per il tecnico, spingendosi anche verso un simbolo dell'Inter: le ultime indiscrezioni vorrebbero infatti il Tottenham interessato anche a Lautaro Martinez, per il quale potrebbe arrivare una maxi offerta nella prossima estate, soprattutto nel caso in cui venga ceduto l'attaccante inglese Harry Kane.