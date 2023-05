Secondo le ultime indiscrezioni di mercato rivelate dal giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, la Juventus starebbe pensando ad un duo di calciatori italiani provenienti dal PSG, vale a dire Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma. Inoltre, i bianconeri terrebbero sempre gli occhi puntati su Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio che piacerebbe anche al Milan di Stefano Pioli.

Calciomercato Juventus, i bianconeri guarderebbero in casa del PSG: piacerebbero Verratti e Donnarumma

La Juventus nella prossima estate potrebbe arricchire la propria rosa di due italiani ed i nomi osservati dai bianconeri per questo scopo sarebbero quelli di Marco Verratti e Gianluigi Donnarumma.

A renderlo noto è stato nelle scorse ore il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che con un post pubblicato sulle proprie pagine Twitter ha scritto in merito: "Come ho anticipato due settimane fa a Playerwinlive Verratti e Donnarumma (stesso agente, Pimenta) sono in trattative con la Juve che vuole ricostruire attorno a loro una squadra più italiana". Entrambi attualmente in forza al PSG, sia Verratti che Donnarumma vivrebbero una situazione analoga in quel di Parigi, in quanto il loro contratto scadrà con la formazione francese nel 2026 ma la loro permanenza in Francia sarebbe a rischio per le prestazioni altalenanti mostrate in questa annata. Detto questo, è necessario sottolineare come una doppia operazione di questa portata sarebbe economicamente complicata per le casse della Juventus e che di conseguenza l'eventuale trattativa con il PSG per Verratti e Donnarumma apparirebbe fattibile solo con formule simili al prestito secco o con diritto di riscatto dilazionato per diversi anni.

Juventus, per MIlinkovic-Savic Lotito ora potrebbe accettare 30 milioni di euro ma sul serbo ci sarebbero anche gli occhi del Milan

La Juventus, oltre a Verratti per il centrocampo terrebbe sotto d'occhio anche altri profili come ad esempio quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il tuttofare della Lazio andrà in scadenza di contratto con il club biancoceleste nel prossimo 2024 e secondo quanto riportato da Il Messaggero, Lotito starebbe seriamente valutando la sua cessione in estate.

Stando alle indiscrezioni del quotidiano romano, il numero uno dei capitolini potrebbe dunque cedere il classe '95 serbo attenuando le proprie richieste economiche accontentandosi di 30 milioni di euro, una cifra importante ma che la Juventus potrebbe spendere per un giocatore che segue da diverse stagioni. Su Milinkovic-Savic però, oltre che ai bianconeri ed a diverse formazioni in Premier League tra cui Newcastle ed Arsenal si starebbe aggiungendo il Milan di Stefano Pioli.