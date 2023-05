In queste ore, in casa Juventus i temi principali sono quelli legati al nuovo direttore sportivo ed eventualmente a un cambio di allenatore. Infatti, la posizione di Massimiliano Allegri sembra meno solida rispetto a qualche settimana fa, nonostante abbia un contratto fino al 2025

Di tutto questo ha parlato il giornalista Luca Momblano, che in una diretta nella trasmissione Juventibus ha fatto alcune ipotesi sul futuro della panchina bianconera: "Thiago Motta nella top 5 c'è. Lo studiano. Italiano c'è? Si. Uno straniero c'è? Si, ce ne sono due".

Non ci sarebbe una trattativa Allegri-Juventus

Nel suo intervento su Juventibus, Luca Momblano si è soffermato molto sul futuro di Massimiliano Allegri. Il giornalista ed esperto di mercato ha spiegato che il tecnico livornese e la Juventus, al momento, non avrebbero aperto una trattativa per arrivare a un accordo per un eventuale divorzio: "Io mi sento di dire che la variazione c'è, ma non è una variazione sensibile perché non mi risulta per esempio che Allegri e la Juventus siano già in trattativa per capire come separarsi. Quindi una trattativa di separazione non mi risulta che sia in piedi, addirittura con primo passo di Allegri: non ho riscontri in questo momento. Così come che la Juventus stia pensando di fare le ultime due con un altro allenatore.

Non vedo accelerazioni particolari".

Poi Momblano ha aggiunto: "Non può esistere una Juventus che - se è in procinto di innestare un nuovo direttore sportivo - gli faccia trovare un allenatore una settimana prima del suo annuncio. Non ho dubbi sul fatto che la Juve, nel momento in cui si siederà con uno o due allenatori e persino con Allegri a parlare, terrà presente anche il verbo del direttore sportivo".

Per la carica di direttore sportivo il nome caldo sembra essere quello di Cristiano Giuntoli e - stando a quanto affermato da Momblano - la scelta dell'eventuale nuovo allenatore dovrebbe spettare anche a lui.

Gasperini non sarebbe nelle idee bianconere

In queste ore, circolano molti nomi dei possibili sostituti di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus.

Si è parlato sui media ad esempio anche della possibilità che il club bianconero possa farsi avanti con l'allenatore del Porto Sergio Conceicao. Anche di questo ha parlato anche Luca Momblano: "Escludo che la Juventus abbia parlato direttamente con Sergio Conceicao".

Momblano ha tolto anche altri due nomi dalla lista dei possibili candidati alla panchina della Vecchia Signora: "Gasperini top 5? No. Due. Percentuale di Conte? 0,5%".