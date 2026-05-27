Il futuro di Andrea Cambiaso potrebbe non essere più a tinte bianconere. Sul giocatore della Juventus, già da tempo attenzionato dal Como, ci sarebbe un certo interesse dell’Inter con i nerazzurri pronti a sfidare la società lariana già dalla prossima sessione di calciomercato. Condizione che legata alla mancata qualificazione alla prossima Champions League, potrebbe portare la Juventus a sacrificare Cambiaso in nome della sostenibilità economica per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro.

Perché la Juve potrebbe sacrificare Cambiaso nel prossimo mercato

Nonostante la stima del tecnico bianconero Luciano Spalletti nei confronti del giocatore, la Juventus potrebbe valutare seriamente la cessione di Cambiaso per motivi prettamente economici già dalla prossima sessione di mercato.

Dopo la mancata qualificazione in Champions, il club ha bisogno di generare plusvalenze al fine di finanziare i prossimi colpi di calciomercato rispettando i paletti UEFA. Valutato circa 40 milioni di euro, l'ex giocatore del Genoa potrebbe generare un’elevata plusvalenza. Soldi che poi sarebbero reinvestiti su altri giocatori utili alla causa bianconera. Andy Robertson e Davide Frattesi su tutti.

Il Como pensa a Cambiaso in ottica Champions League

Se la Juventus dovrà quasi necessariamente vendere per fare mercato, diverso è il discorso per il Como. Dopo aver centrato una storica qualificazione in Champions League, la società lariana deve ora fare i conti con i rigidi regolamenti UEFA.

Per iscrivere la lista dei 25 giocatori, la società biancoblu sarà obbligata a inserire un numero minimo di calciatori formati in Italia (i cosiddetti local training players) e l'acquisto di Andrea Cambiaso potrebbe diventare sia una necessità tecnica che strutturale.

Attraverso i possibili consigli del tecnico lariano Cesc Fabregas, il club della famiglia Hartono vedrebbe nel terzino bianconero l'innesto perfetto per esperienza internazionale e duttilità.

Nonostante una stagione dal rendimento altalenante, Cambiaso viene considerato ancora come uno dei migliori esterni italiani e nel Como potrebbe integrarsi perfettamente nel calcio propositivo del tecnico spagnolo.

Perché l'Inter pensa a Cambiaso

Oltre al Como, anche l'Inter di Cristian Chivu starebbe cercando un esterno dalle stesse caratteristiche di Cambiaso. Con l’allenatore rumeno in panchina, i nerazzurri hanno alternato il 3-5-2 a un più dinamico 4-3-3 e all’occorrenza anche un più compatto 5-3-2. Moduli all’interno dei quali, l'attuale esterno juventino potrebbe rivelarsi un valore aggiunto.

Nell’Inter, Cambiaso agirebbe come quinto a tutta fascia, alternandosi con Federico Dimarco o agendo sulla destra per rientrare sul suo piede preferito. Infine, la sua capacità di giocare nello stretto e nell’uno contro uno, permetterebbe all'Inter di creare superiorità numerica in fase di costruzione.