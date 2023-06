Secondo le ultime di mercato, la Juventus in estate potrebbe andare alla ricerca di un attaccante esterno ed i nomi che piacerebbero sarebbero due, quello di Wilfried Gnonto del Leeds e quello di Armand Laurienté del Sassuolo. Inoltre, il club bianconero avrebbe messo nel mirino per la difesa Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del Chelsea che farebbe gola anche all'Inter.

Juventus, Di Maria ai saluti, al suo posto potrebbe arrivare uno tra Gnonto e Laurienté

La Juventus quasi certamente a fine stagione saluterà Angel Di Maria e di conseguenza nella prossima estate potrebbe tornare in sede di Calciomercato per un esterno offensivo che sappia sostituire l'argentino.

Secondo le indiscrezioni trapelate nelle scorse ore dalla Gazzetta dello Sport, il club bianconero avrebbero dunque messo nel mirino due nomi, Wilfried Gnonto ed Armand Laurienté. Per quanto concerne Gnonto, il giovane esterno italiano attualmente in forza al Leeds sarebbe sotto osservazione della Juventus da diverse settimane sia per le qualità espresse sia per il costo non eccessivo del suo cartellino. Il club britannico infatti, lo valuterebbe circa 18 milioni di euro, una cifra abbordabile se si considerano i soli 19 anni compiuti dall'attaccante. Discorso simile varrebbe per Laurienté: il laterale francese classe '98 sarebbe rientrato in una chiacchierata che avrebbero avuto alcuni dirigenti di Juventus e Sassuolo.

Il prezzo dell'ex Lorient, come per Gnonto, si aggirerebbe intorno ai 18 milioni di euro.

La Juventus prepara il braccio di ferro con l'Inter per Koulibaly del Chelsea

La Juventus, oltre ad un colpo sull'esterno, potrebbe dover batterne uno anche in difesa ed il nome che piacerebbe al club bianconero sarebbe quello di Kalidou Koulibaly.

Il centrale senegalese classe '91 sarebbe stato vicino ad approdare alla Juve già lo scorso anno, salvo poi scegliere il Chelsea per non regalare un dispiacere ai tifosi del Napoli che stava lasciando. In estate però le cose potrebbero nuovamente cambiare, visto soprattutto il campionato balbettante che lo stopper africano ha vissuto con la maglia dei "Blues".

Lo stesso Koulibaly, secondo indiscrezioni dalla Spagna, avrebbe inoltre palesato la propria volontà di tornare a giocare in Italia e oltre alla Juventus, su di lui potrebbe piombare l'Inter di Simone Inzaghi. Anche la formazione nerazzurra, come i bianconeri, dovrebbe cercare un difensore a giugno, visto l'ormai certo addio di Milan Skriniar. Di conseguenza la prossima estate potrebbe scatenarsi un derby d'Italia in salsa calciomercato, con Juve ed Inter che per arrivare a Koulibaly dovrebbero però scogliere il nodo del suo ingaggio, in quanto il difensore percepisce 10 milioni netti a stagione.