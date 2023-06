In attesa della finale di Champions League, l'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società nerazzurra vuole puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, con l'obiettivo di competere per lo Scudetto nella prossima stagione e soprattutto ripetere quanto di importante fatto in Champions League. Il centrocampo potrebbe subire delle modifiche con il futuro di Marcelo Brozovic che resta in bilico. Infatti, il play croato è sempre nel mirino del Barcellona e potrebbe lasciare Milano in estate.

Inter, pressing per Ceballos

In caso di addio di Brozovic, l'Inter sta già prendendo in considerazione diversi profili per sostituirlo.

Secondo le ultime notizie di mercato, l'Inter starebbe valutando anche Dani Ceballos, talentuoso centrocampista spagnolo che dovrebbe lasciare il Real Madrid a parametro zero in estate. L'obiettivo dell'ex Betis e Arsenal è quello di ritagliarsi uno spazio importante nella prossima stagione e cercare di ottenere la convocazione con la Spagna per i prossimi europei. Visto il poco spazio con Ancelotti al Real, il centrocampista avrebbe deciso di lasciare i Blancos per provare una nuova avventura europea.

Il club nerazzurro starebbe così valutando questo colpo a parametro zero ma Ceballos non è il solo seguito per il centrocampo. Infatti, l'Inter sta valutando anche la candidatura di Roberto Pereyra, leader dell'Udinese che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club friulano.

In caso di accordo tra l'Udinese ed il Tucu, il club nerazzurro potrebbe prendere in considerazione il profilo del centrocampista argentino.

Inter, si allontana Nacho: si prospetta il rinnovo con il Real

Altro snodo cruciale per il Calciomercato dell'Inter è rappresentato dal sostituto di Milan Skriniar, pronto alla nuova avventura al Paris Saint Germain.

L'Inter aveva individuato in Nacho uno dei profili per sostituire il centrale slovacco. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto ma la trattativa sembrerebbe essersi raffreddata in maniera importante. Infatti, stando alle ultime notizie di mercato il classe 90 sembrerebbe vicino al rinnovo con i Blancos, con Ancelotti che si sarebbe esposto per la sua permanenza.

Con l'eventuale rinnovo dello spagnolo, l'Inter si fionderebbe su altri obiettivi. In particolare, resta viva la pista che porta a Pavard, difensore francese che potrebbe lasciare il Bayern Monaco in estate. Sullo sfondo anche la candidatura di Giorgio Scalvini, valutato 40 milioni di euro dall'Atalanta. Sul talentuoso centrale della Dea ci sarebbe anche l'interesse del Napoli che potrebbe salutare Kim.