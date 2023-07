Nelle scorse ore il giornalista sportivo Fabio Santini ha parlato della Juventus e delle voci che vorrebbero Luciano Spalletti tra i nomi osservati da Cristiano Giuntoli per il futuro della panchina bianconera, parlando di 'messaggi tutt'altro che criptici a Giuntoli'. Della formazione piemontese e di quello che potrebbe essere il rapporto fra il neo ds e Massimiliano Allegri ha parlato anche Marco Venditti, spiegando che bisognerà vedere se il tecnico accetterà quanto decide il neo ds.

Juve, Santini: 'Se Allegri non dovesse fare un inizio come si deve potrebbero subentrargli uno tra Spalletti e Conte'

Il giornalista Fabio Santini è stato ospite ai microfoni di TMW Radio e tra gli argomenti da lui trattati c'è stata la Juventus e l'indiscrezione che vorrebbe Spalletti in lizza per un futuro posto sulla panchina della Juventus. "Siamo convinti al 100% che Allegri rimarrà, qualora la Juventus non dovrebbe fare un inizio come si deve? Ci sono tanti punti di domanda" ha esordito Santini che poi ha aggiunto: "Sono due i fantasmi che aleggiano, uno è Spalletti che lancia messaggi tutt'altro che criptici a Giuntoli, l'altro è Conte che non vede l'ora di ricostruire la Juve, a patto che chieda la metà dei soldi".

Santini, restando in tema Juventus, ha poi parlato di quello che potrebbe essere il Calciomercato della formazione bianconera, sottolineando come la società piemontese attualmente sarebbe stata fermata dai problemi fisici di Dusan Vlahovic. Questi, secondo il giornalista, avrebbero impedito la cessione del serbo e di conseguenza la Juve potrebbe decidere di vendere Federico Chiesa in Premier League per avere poi quei fondi necessari per lanciare l'assalto a Romelu Lukaku.

Juventus, Venditti: 'Connubio Allegri Giuntoli? bisognerà vedere se il tecnico accetterà l'imporsi del neo ds'

Del possibile futuro alla Juventus di Massimiliano Allegri e del connubio con il neo ds Cristiano Giuntoli ha parlato anche Marco Venditti. Il giornalista, intervistato dalla redazione di Juvenews.eu ha detto: "Allegri ha ricoperto più ruoli nell’ultima stagione.

Ora c’è Giuntoli, un vero e proprio direttore sportivo, conoscitore di calcio, voglioso di confrontarsi con il tecnico della propria società in merito a questioni tattiche e alle scelte dei giocatori da schierare e su cui puntare. Bisognerà vedere se l’allenatore livornese accetterà ciò o si impermalosirà".

Il giornalista ha poi parlato di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della prossima stagione della Juventus sottolineando come i bianconeri, qualora non giocassero in Conference League, avrebbero più tempo in settimana per concentrarsi sul campionato, provando persino a vincerlo.

Infine Venditti ha concluso il suo intervento parlando del mercato della Juventus, evidenziando come Cristiano Giuntoli dovrebbe puntare su Federico Chiesa per dare un nuovo sprint alla squadra bianconera.