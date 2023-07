Sfumato Lukaku e detto addio ad Andrè Onana ormai ad un passo dal Manchester United, l'Inter lavora sul fronte acquisti. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per puntellare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter lottare su tutti i fronti ed essere protagonista sia in Italia che in Europa. Nonostante l'arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo, il club nerazzurro potrebbe decidere di effettuare un altro colpo per rinforzare la mediana.

Inter, idea Otavio per il centrocampo: operazione da 40 milioni

Secondo le ultime notizie di mercato l'Inter sarebbe infatti interessata ad Otavio, centrocampista brasiliano che in questi anni ha offerto ottime prestazioni al Porto.

Il 28enne centrocampista potrebbe lasciare il Do Dragao già in questa finestra di Calciomercato, con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio importante anche in una big europea.

Come rimarcato dall'agente del calciatore, la trattativa però non appare semplice vista la richiesta del Porto che chiede almeno 40 milioni di euro per imbastire una trattativa. Oltre ad accontentare le richieste del club portoghese, l'Inter deve fare i conti con il forte interesse della Juventus che in caso di addio da parte di Paul Pogba potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un nuovo centrocampista e completare la mediana a disposizione di Max Allegri.

Oltre al centrocampista brasiliano, l'Inter segue con molta attenzione la situazione legata al Tucu Pereyra, svincolatosi dall'Udinese.

Oltre a squadre estere sul centrocampista argentino ci sarebbe anche l'interesse della Lazio ma soprattutto della Fiorentina.

Inter, tutto fatto per Cuadrado: un anno di contratto per il colombiano

In attesa di completare la rosa e mettere a segno colpi importanti in attacco, l'Inter blinda le corsie laterali con un acquisto di esperienza e personalità.

Infatti, il club nerazzurro è ormai ad un passo da chiudere un accordo con Juan Cuadrado che dopo l'esperienza alla Juventus è pronto ad una nuova avventura in Serie A.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'esterno colombiano firmerà un contratto annuale da circa 2,5 milioni di euro. Una mossa che copre la casella di vice Dumfries, lasciata vuota da Bellanova non riscattato dal Cagliari e accasatosi al Torino.

L'arrivo di Cuadrado chiude così le porte all'acquisto di un giovane di prospettiva come Holm dello Spezia.

Se a destra le gerarchie sembrano ormai stabilite, sul versante opporto l'Inter deve capire il futuro di Robin Gosens che è nel mirino del Wolfsburg per la prossima stagione. Il club tedesco sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro, contro la richiesta di 18 da parte dei nerazzurri.