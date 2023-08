Marcello Chirico ha scritto un editoriale su Calciomercato.com dedicato alla Juventus e al mercato che sta attuando il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il giornalista, in sintesi, sostiene che le operazioni in entrata dei bianconeri siano di fatto chiuse, ma questa situazione non sarebbe da addossare a Giuntoli.

Diversa, invece, l'opinione di Umberto Chiariello. Questi, su Twitter, ha sottolineato come Giuntoli sia un bravo dirigente, ma non un "fuoriclasse" come era stato descritto al momento del suo passaggio dal Napoli alla Juventus.

Chirico: 'Il mercato estivo della Juventus può considerarsi chiuso'

Marcello Chirico su Calciomercato.com ha esordito in questi termini sul calciomercato della Juventus: "Il mercato estivo della Juventus può tranquillamente considerarsi chiuso, anche se mancano ufficialmente 6 giorni alla fine. Al massimo ci sarà ancora qualche uscita, ma nessun ingresso".

Successivamente, Chirico si è soffermato su Cristiano Giuntoli: "Colpa di Giuntoli? No, lui stesso sapeva che non avrebbe avuto a disposizione un budget da parte della società e avrebbe dovuto muoversi col fai da te".

Restando in tema mercato, Chirico ha affermato che la Juventus avrebbe ceduto Vlahovic al Chelsea solo se la società inglese avesse messo sul piatto la cifra richiesta da Giuntoli.

A questo punto, però, l'attaccante serbo deve dimostrare di essere in grado di segnare in questa stagione almeno 20 goal.

In merito alle ambizioni della Juventus - che negli ultimi due anni non ha vinto nulla - Chirico ha evidenziato che il gruppo squadra deve cambiare mentalità, così come il tecnico Massimiliano Allegri deve modificare la sua impostazione tattica.

A tal proposito, il giornalista ha citato le parole di Chiesa dopo la vittoria di Udine: "Dobbiamo giocare un calcio più moderno, europeo, d'attacco".

Infine Chirico ha parlato di Paul Pogba che, a suo parere, se dovesse tornare al massimo della forma potrebbe fare la differenza.

Chiariello: 'Ma Giuntoli non doveva essere il fuoriclasse del mercato della Juventus?'

Anche il giornalista Umberto Chiariello ha scritto sul proprio account Twitter della Juventus e del mercato portato avanti finora dal ds Cristiano Giuntoli. "Scusate, una domanda: ma Giuntoli alla Juventus che è andato a fare, se manco Lukaku arriva? Ma non doveva essere il fuoriclasse del mercato? Quello che avrebbe rivoltato la Juve come un calzino e riportata subito ai fasti di una volta? O forse si è reso conto che a Napoli poteva spendere e a Torino no?".