Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato a Fuori di Juve della Juventus e dell'eventuale arrivo in bianconero di Romelu Lukaku. Dello stesso argomento hanno detto la loro opinione Luca Calamai a TMW Radio e l'ex CT della Nazionale Italia di calcio, Gian Piero Ventura, intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

Juve, Balzarini: "La pista per Lukaku si sta raffreddando e non metterei le mani sul fuoco per la permanenza di Chiesa"

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini è stato intervistato nelle scorse ore dalla redazione di Fuori di Juve e tra gli argomenti trattati c'è stato il possibile approdo di Romelu Lukaku alla Juventus.

"La pista Lukaku ho l'impressione si sia raffreddata. Ognuna delle parti resta al suo posto. A Udine ho visto un Vlahovic diverso. Il giocatore serbo lo vedo molto più dentro al progetto con la testa e tecnicamente ha sbagliato poco e soprattutto ha una grande voglia di restare in bianconero". Balzarini, restando in tema Juventus, ha poi parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Federico Chiesa: "Chiesa? È più forte del pre infortunio, ma sulla sua permanenza non metto la mano sul fuoco". Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, Chiesa attualmente sarebbe nel mirino del Liverpool, con gli inglesi che potrebbero cedere Mohamed Salah in Arabia e versare parte dei 100 milioni che entrerebbero per l'egiziano nelle casse della Juventus.

Juventus, Calamai: "Sarebbe stato folle rinunciare a Vlahovic per andare a prendere Lukaku"

Anche Luca Calamai ha parlato della Juventus e dell'indiscrezione che avrebbe voluto Romelu Lukaku vicino a divenire un calciatore bianconero. "Altro scenario di cose non volute che poi regala fortune. Per me era follia rinunciare a Vlahovic per prendere Lukaku, è difficile trovare uno migliore a livello mondiale di Vlahovic.

La Juve ha cercato un’offerta indecente che però non può arrivare, vista la stagione bruttissima vissuta", queste le parole con cui ha esordito Calamai ai microfoni di TMW Radio. Il giornalista, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Domenico Berardi sottolineando come l'esterno attualmente in forza al Sassuolo dovrebbe raggiungere la Continassa e dare maggiori opzioni offensive ad Allegri.

Juventus, Ventura: "Non scambierei Vlahovic per Lukaku per età, la piazza contraria e il feeling tra il serbo e Chiesa"

Infine, anche l'ex CT della nazionale Italiana Gian Piero Ventura ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'indiscrezione che avrebbe voluto la Juventus pronta a cedere in cambio Dusan Vlahovic per arrivare a Romelu Lukaku: "No, per tre ragioni: età, la piazza contraria e il feeling crescente della coppia Vlahovic-Chiesa". Ventura, restando in tema Juventus ha poi detto: "L'assenza dalle coppe europee porterà tanti benefici, perché risparmierà energie fisiche e nervose".