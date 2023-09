Nelle scorse ore il giornalista Ivan Zazzaroni ha espresso la propria opinione relativamente alle ambizioni stagionali della Juventus e la distanza tecnica che ci sarebbe tra il club bianconero e le due squadre di Milano.

Dello stesso argomento ha parlato nelle scorse ore anche il giornalista sportivo Sandro Sabatini

Juventus, Zazzaroni: 'I bianconeri due spanne sotto a Inter e Milan e se la giocheranno con Roma, Lazio a Atalanta per il quarto posto'

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha scritto proprio sulle pagine del quotidiano romano delle ambizioni della Juventus nella stagione calcistica da poco iniziata: "La Juve risulta due spanne sotto Napoli, Inter e Milan. Se la gioca invece con Lazio, Atalanta, Roma (a infermeria svuotata) e Fiorentina. Cinque per un posto, il quarto".

Il giornalista ha poi ribadito il suo pensiero negli studi della trasmissione Mediaset Pressing, dove parlando della Juventus ha detto: "Inter, Milan e Napoli un gradino superiore alla Juventus come dice Allegri? Per me non ha ragione, sono due gradini sopra rispetto alla Juve che non è cambiata, è identica all'anno scorso con Weah che a Empoli non ha giocato, è tornato McKennie, gioca Chiesa dall'inizio ma io non ho visto tutte queste rivoluzioni da parte della Juventus".

Zazzaroni, restando in tema Juve, ha poi concluso il suo intervento a Pressing parlando di Pogba e sottolineando come il centrocampista francese non avrebbe fiducia in sé stesso a causa dei troppo problemi fisici che lo hanno fermato in questi anni.

Sabatini: 'Sarà importante vedere come il club bianconero sfrutterà le settimane in cui non giocherà in coppa'

Anche il giornalista Sandro Sabatini è stato ospite della trasmissione Pressing, e prendendo spunto dal discorso fatto da Ivan Zazzaroni, ha detto: "La Fiorentina ha giocato le coppe di giovedì ed è crollata con il Lecce ed è stata disintegrata a San Siro, questo per dire che la Juventus può essere due gradini, un gradino, mezzo gradino sotto Inter, Napoli e Milan ma in pratica la grande domanda è come la Juventus sfrutterà la settimana senza impegni e quanto dureranno le settimane con impegni per le altre squadre".

Sabatini, restando in tema Juventus, ha poi concluso il suo intervento parlando di Dusan Vlahovic e sottolineando come il serbo contro l'Empoli sia stato in grado di giocare un'ottima partita fino al rigore sbagliato, circostanza che secondo il giornalista avrebbe poi demoralizzato l'attaccante classe 2000 a tal punto da averlo fatto assentare dal match emotivamente.