Uno dei giocatori che sta trovando meno spazio tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è Yann Bisseck, che ha giocato solamente uno spezzone di partita nella prima giornata, per poi essere relegato stabilmente in panchina. Proprio per questo si starebbe profilando un addio anticipato del centrale tedesco. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino. Intanto il Napoli potrebbe perdere Piotr Zielinski nelle prossime sessioni di Calciomercato. Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo.

Anche per questo gli azzurri si stanno guardando intorno alla ricerca di un'alternativa che possa non farlo rimpiangere.

Torino su Bisseck

Torino e Inter si affronteranno domani allo stadio Grande Torino nel match valido per la nona giornata di campionato ma le due società potrebbero anche approfittarne per parlare di mercato. Il nome al centro dei discorsi sarebbe quello di Yann Bisseck, che in questa prima parte della stagione non ha trovato spazio agli ordini di Simone Inzaghi, che nel ruolo di braccetto ha alternato i vari Bastoni e Acerbi a sinistra, con Pavard e Darmian a destra. Il centrale tedesco potrebbe anche chiedere la cessione a gennaio per giocare con maggiore continuità e al Torino potrebbe sicuramente avere più possibilità rispetto a quanto succede a Milano e con Juric potrebbe continuare il processo di crescita sempre in una difesa a tre, così come sta facendo in nerazzurro.

Una trattativa che potrebbe già decollare nelle prossime settimane in vista di gennaio. L'idea del Toro sarebbe quella di prendere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il club meneghino dal suo canto potrebbe approvare magari cercando di riservarsi un diritto di recompra su uno tra Alessandro Buongiorno e Perr Schuurs in vista poi della prossima estate.

Il sostituto di Zielinski

Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli a gennaio o, al massimo, a giugno, quando andrà in scadenza di contratto. Su di lui c'è sempre la Lazio, con Maurizio Sarri che lo accoglierebbe a braccia aperte. I biancocelesti restano in agguato e potrebbero mettere sul piatto 10 milioni di euro per gennaio, altrimenti offrire un quadriennale a 4 milioni a stagione al centrocampista.

Il Napoli avrebbe già individuato il suo sostituto. Si tratta di Albert Gronbaek, classe 2001, del Bodo Glimt, molto bravo negli inserimenti come dimostrano gli otto gol messi a segno in ventitré partite nel campionato norvegese. Il Bodo sarebbe pronto a cederlo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro, bonus inclusi.