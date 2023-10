La Juventus dovrà lavorare per rinforzare il centrocampo, considerando che non potrà contare su Pogba e Fagioli per diversi mesi. Il tecnico Massimiliano Allegri ha bisogno di un giocatore capace di esperienza e qualità che sappia andare a supportare un centrocampo che rimane probabilmente il settore che ha più bisogno di rinforzi. A tal riguardo, uno dei nomi che la società bianconera starebbe seguendo in previsione del mercato di gennaio è il centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale spagnola Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz è un calciatore con un notevole talento e una vasta esperienza, soprattutto in Serie A, avendo già indossato la maglia del Napoli.

È stato proprio Cristiano Giuntoli, il Football Director della Juventus, a portarlo al Napoli quando era direttore sportivo della società campana. La sua conoscenza del giocatore potrebbe essere un vantaggio nella trattativa per portarlo a Torino.

Fabian Ruiz potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Al Paris Saint Germain, Fabian Ruiz non è considerato un titolare dal tecnico Luis Enrique. Questa situazione ha portato il centrocampista spagnolo a considerare la possibilità di cercare una nuova sfida professionale già a gennaio. Il campionato italiano è un ambiente in cui Fabian Ruiz si è già affermato con il Napoli, quindi un ritorno sarebbe una possibilità interessante per entrambe le parti.

Il contratto di Fabian Ruiz con il Paris Saint Germain scade il 30 giugno 2027 e il suo valore di mercato è stimato intorno ai 25 milioni di euro. Questa valutazione lo rende un obiettivo accessibile per molte squadre, sia in Italia che all'estero. Nell'attuale stagione, Ruiz ha avuto un tempo di gioco limitato, con soli 224 minuti all'attivo, il che potrebbe aumentare il suo desiderio di cercare nuove opportunità per mettersi alla prova e dimostrare il proprio valore.

La Juventus valuterebbe il suo approdo in prestito, magari con l'inserimento di un diritto di riscatto a fine stagione. Attualmente lo spagnolo guadagna 6 milioni di euro a stagione nella società francese, ingaggio sostenibile per la Juventus.

Il mercato della Juve

La Juventus starebbe lavorando ad altri rinforzi per il centrocampo in previsione di gennaio.

La società bianconera valuta soprattutto il campionato francese, con diversi giocatori che piacciono e che potrebbero rappresentare un investimento per il presente e per il futuro. Il preferito sarebbe Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese e che ha un prezzo di mercato di 40 milioni di euro. Piace anche il classe 2004 Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera nel recente Calciomercato estivo.