Secondo le ultime di mercato, tra l'Inter e Denzel Dumfries si sarebbe creata una situazione di stallo per quanto concerne il rinnovo contrattuale del terzino olandese. Dalla Spagna invece, sarebbero convinti che il Newcastle in estate proverà ad ingaggiare José Mourinho, tecnico portoghese che andrà in scadenza con la Roma nel 2024.

L'offerta dei nerazzurri per il rinnovo di Dumfries non accontenterebbe l'olandese: Marotta valuta un suo sostituto

L'Inter ed il suo amministratore delegato Giuseppe Marotta stanno lavorando settimanalmente per prolungare i contratti di quei calciatori ritenuti fondamentali per il progetto e tra questi spunterebbe anche il nome di Denzel Dumfries.

Il terzino olandese che andrà in scadenza con la "Beneamata" nel 2025 avrebbe ricevuto le prime offerte dalla società nerazzurra, ma da indiscrezioni che filtrano dall'entourage del calciatore sarebbero state considerate non idonee economicamente e di conseguenza rinviate al mittente. Se si considerano poi le voci di mercato che accosterebbero Dumfries ad una delle tante formazioni in Premier League che si sarebbero interessate a lui, si capisce come la situazione intorno al fluidificante olandese potrebbe non essere cosi semplice da risolvere. L'Inter avrebbe dunque due strade da seguire, alzare l'offerta per il rinnovo cercando di accontentare Dumfries e il suo staff o vendere il calciatore nell'estate del 2024, per poi rimpiazzarlo con un degno erede.

A questo proposito, l'ad Marotta seguirebbe da tempo il nome di Thiago Djalò, difensore poliedrico del Lille che a giugno dovrebbe liberarsi dalla formazione francese a parametro zero.

Roma, sirene dall'Inghilterra chiamano Mourinho: il Newcastle punta il portoghese per l'estate

Il futuro di José Mourinho a soli 6 mesi dalla scadenza del suo contratto con la Roma apparirebbe quanto mai incerto e dalla Spagna, indiscrezioni vorrebbero il Newcastle pronto a cogliere l'occasione per riportare il tecnico portoghese in Inghilterra.

I "Magpies" già accostati al profilo dello "Special One" nelle scorse estati, vorrebbero fare il salto di qualità, passando dal pur bravo Eddie Howe ad una leggenda del calcio moderno come Mourinho. Il lusitano, che alla Roma è sembrato più volte arginato dai problemi finanziari del club capitolino e da un FFP che ha sostanzialmente bloccato due sessioni di mercato su tre disponibili, al Newcastle troverebbe quella società disposta a saziare le sue ambizioni.

Il club bianconero infatti, è capeggiato dal principe dell'Arabia Saudita Bin Salman, uno degli uomini più ricchi del pianeta. La palla ora dovrebbe dunque passare ai Friedkin, che per non rischiare di perdere Mourinho potrebbero dovergli garantire un futuro più competitivo alla guida della Roma.