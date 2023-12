Nelle scorse ore l'ex portiere Dino Zoff ha parlato a Tuttosport del dualismo tra Juventus ed Inter, sottolineando come la formazione bianconera potrà giocarsela fino all'ultima giornata contro una squadra, quella di Simone Inzaghi, che resta comunque la favorita per lo scudetto. Anche il giornalista Giancarlo Padovan, a Sky Sport, ha parlato della corsa al tricolore delle due formazioni, evidenziando come i nerazzurri siano superiori per diverse statistiche a quelli guidati da Massimiliano Allegri.

Juventus, Zoff crede nei bianconeri: 'Se la possono giocare fino all'ultimo con la favorita del campionato, l'Inter'

L'ex portiere Dino Zoff è stato intervistato nelle scorse ore da Tuttosport e parlando della lotta scudetto fra Inter e Juventus ha detto: "L’Inter mantiene ancora i favori del pronostico. Sono i nerazzurri la squadra più forte, però questa Juve sta dimostrando di potersela giocare fino alla fine". Zoff, parlando nello specifico della Juventus ha poi detto: "La Juve non gioca così male, perché Massimiliano Allegri ha saputo sfruttare nel migliore dei modi le caratteristiche dei calciatori bianconeri. E i risultati lo testimoniano". Proprio su questo argomento Zoff ha poi voluto rintuzzare, sottolineando come un bravo allenatore sappia individuare le migliori caratteristiche dei propri calciatori e schierare di conseguenza la squadra in modo tale che ogni elemento sappia esaltarsi.

L'ex portiere, parlando poi delle mancanze di questa Juventus ha poi detto: "A centrocampo serve qualcosa a causa delle perdite per i motivi che tutti conoscono di Fagioli e Pogba. Un innesto in quel settore magari aiuterebbe". Zoff ha infine concluso la sua intervista parlando del momento complicato che stanno attraversando gli attaccanti della Juventus, invitando l'universo bianconero ad attendere un giocatore dalle qualità indiscutibili come Vlahovic.

Padovan non ha dubbi: 'L'Inter è la squadra più forte di tutte le altre contendenti, Juventus compresa'

Del dualismo in campionato tra Juventus ed Inter ha parlato a Sky Sport anche il giornalista sportivo Giancarlo Padovan: "L'’Inter è la più forte di tutte, sia della Juventus che delle altre contendenti. La Juve non può essere in corsa con questa Inter, lo è solo per la classifica.

Fra le due squadre c'è un abisso in forza, bellezza, numero di gol segnati e anche quelli che non subisce". Padovan restando su questo argomento ha poi sottolineato come l'Inter abbia la migliore difesa ed il migliore attacco del campionato, nonché giochi meglio di tutte le altre. Una serie di dati che secondo il giornalista renderebbero la squadra guidata da Simone Inzaghi la netta favorita per vincere lo scudetto.

Sono i numeri a fare la differenza

Ma quali sono i numeri di cui parla Padovan nel suo intervento? La Juventus ha segnato 23 gol in 15 gare, l'Inter 37 in 15 (ben 14 in più, praticamente uno in più a partita dei bianconeri). E la fase difensiva? Anche qui i nerazzurri fanno meglio della Juventus con soli 7 gol subiti subiti a fronte dei 9 dei bianconeri sulla cui statistica pesa però il 4-2 col Sassuolo: a conti fatti dunque, escludendo la trasferta in Emilia, la Juventus di Allegri ha subito soltanto 5 reti in 14 incontri.

La truppa di Inzaghi vanta un più 30 di differenza reti, i piemontesi più 14.

Una curiosità che accomuna le due contendenti però c'è: entrambe hanno perso una sola partita ed entrambe contro il Sassuolo.