Nel pomeriggio di oggi, Simone Inzaghi e la sua Inter partiranno per la Puglia con alcuni dubbi sulla formazione che scenderà in campo domani contro il Lecce, ma con una certezza: Yann Sommer non ci sarà.

Il portiere ex Bayern Monaco ha la febbre e lascerà il posto per la prima volta in Serie A al vice Emil Audero: fuori anche Thuram, out 15 giorni per via di un’elongazione all’adduttore della coscia destra rimediata nella gara di San Siro giocata in Champions League contro l'Atletico Madrid, e Acerbi, che per via di un risentimento al polpaccio salterà anche la gara infrasettimanale contro l'Atalanta.

Per entrambi l'obiettivo è tornare a disposizione per il ritorno di Madrid.

Out Sommer, in porta esordio in campionato per Audero

Con l'assenza di Sommer, Emil Audero farà il suo esordio in campionato dopo le due partite disputate in Champions League (contro il Benfica) e in Coppa Italia (contro il Bologna) nelle quali il portiere ex Sampdoria e Juventus ha incassato in tutto cinque reti.

In carriera Auduero ha disputato 164 gare in Serie A subendo in totale 253 gol. Con il gruppo si è aggregato anche Alessandro Calligaris, portiere della Primavera.

Le probabili formazioni: Inter con Sanchez, D'Aversa sceglie Krstovic

La sfida del Via del Mare è in programma domani alle ore 18:00. Oltre alle assenze forzate di Thuram, Sommer e Acerbi, Simone Inzaghi dovrà considerare anche le energie spese nelle recenti gare disputate tra campionato e Champions League, non è escluso dunque un ampio turn over.

A riposare dovrebbe essere di fatti Pavard, pronto al suo posto Bisseck con Carlos Augusto a completare il pacchetto arretrato al posto di Bastoni. A destra dovrebbe agire Dumfries, mentre in mezzo uno tra Barella e Mkhitaryan lascerà spazio a Frattesi, con Asllani che potrebbe avere una chance a gara in corso. Davanti a sostituire Thuram dovrebbe essere Alexis Sanchez e non come si credeva in un primo momento Marko Arnautovic.

Per il Lecce D'Aversa dovrebbe invece scegliere il trio Almqvist, Krstovic, Banda, in mezzo sicuramente Oudin, dietro Baschirotto sarà affiancato da Touba per via della squalifica di Pongracic.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Touba, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.