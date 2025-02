L'ex allenatore Gigi Cagni ha parlato a TMW Radio sottolineando come la Juventus non sarebbe la squadra ideale per Thiago Motta, incapace secondo lui di adattarsi alle caratteristiche dei calciatori in rosa.

L'ex calciatore Moreno Torricelli ha invece evidenziato a Radio BiancoNera come la formazione bianconera sia spesso apparsa confusa e poco continua sul piano della proposta offensiva.

Juventus, Cagni non fa sconti a Motta: 'Quella bianconera non è la squadra giusta a cui potrà dare qualcosa di suo'

"Secondo me la Juve non è la squadra a cui Motta possa dare qualcosa di suo": cosi ha esordito Gigi Cagni ai microfoni di TMW Radio parlando del tecnico bianconero.

L'ex allenatore ha proseguito nel suo incipit spiegando: "La colpa è dell'italo brasiliano, perché non si è adattato alle qualità dei giocatori che ha. In una partita tocca più palloni Gatti di Koopeminers e Conceicao entra solo a gara in corso. Se giocatori che hai pagato 70 milioni come Vlahovic o come l'olandese non giocano perché non sono adatti al gioco dell’allenatore è un problema".

Parlando poi del ballottaggio in attacco fra Vlahovic e Kolo Muani Cagni ha sottolineato come sia corretto che il serbo rimanga fuori, in quanto attaccante dalle caratteristiche non idonee al gioco impostato da Motta (che ha bisogno più di un rifinitore che non di un finalizzatore). Per l'ex allenatore invece, la Juventus dovrebbe scendere in campo con un modulo composto da 3 punte, con Yildiz e Conceicao sugli esterni a puntare gli avversari e un centrocampista in più in mezzo al campo.

Cagni ha infine parlato del big match che vedrà nel fine settimana affrontarsi Lazio e Napoli: la gara si preannuncia complessa per il Napoli secondo lui dato l'infortunio rimediato da Neres e il gioco particolarmente offensivo della Lazio, che dovrà comunque fare i conti con l'assenza di Dia infortunato.

Juventus, Torricelli: 'Vedo la squadra in confusione che non riesce a mantenere un livello qualitativo costante'

Della Juventus e delle difficoltà del suo allenatore ha parlato a Radio BiancoNera anche l'ex calciatore bianconero Moreno Torricelli: "In questo periodo nella Juve vedo tanta confusione. Si poteva fare sicuramente meglio rispetto ai risultati conseguiti.

I tre successi consecutivi possono dare una mano sotto l'aspetto della consapevolezza di poter fare bene ma sto vedendo prestazioni molto altalenanti nell'arco della partita. È accaduto anche col PSV, ottimi i primi venti minuti, poi la squadra è calata".