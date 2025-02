Nella sfida tra Como e Juventus, terminata con un risultato che ha lasciato diversi spunti di discussione, Dusan Vlahovic è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti. Il numero 9 bianconero ha seguito con attenzione la prestazione dei suoi compagni, non limitandosi a osservare passivamente la gara, ma commentando alcuni episodi con particolare enfasi.

Le telecamere di DAZN hanno infatti immortalato il serbo mentre discuteva dell’operato di Federico Gatti, apparso in difficoltà in alcune situazioni difensive. In particolare, Vlahovic si è lasciato andare a un commento diretto sul difensore bianconero: “Io non capisco Gatti, non guarda l’uomo”, parole rivolte al compagno di squadra Mattia Perin, che però ha preferito non rispondere.

L’analisi tattica di Dusan Vlahovic dalla panchina

Il centravanti serbo ha poi continuato a analizzare i movimenti del numero 4 bianconero, concentrandosi su un’azione specifica del secondo tempo. “Abbiamo preso quella azione nel secondo tempo, palla lunga e lui guarda la palla. Cosa fai? Guarda la palla!”, ha detto Vlahovic, evidenziando un errore di posizionamento da parte del difensore.

Ma il serbo non si è limitato alla critica: ha anche suggerito cosa, a suo avviso, avrebbe dovuto fare il compagno in quella circostanza. “Metti il corpo! Non possono spostarti, altrimenti diventa giallo”, ha aggiunto, facendo capire che, secondo lui, Gatti avrebbe dovuto usare meglio il fisico per proteggere la palla e impedire all’avversario di prendere posizione.

Vlahovic ha analizzato l’azione rivolgendosi a Perin che però non ha proferito parola, rimanendo in silenzio.

Vlahovic deve riconquistare il posto

Oltre al suo ruolo da “analista” in panchina, la situazione di Vlahovic in casa Juventus rimane delicata. Thiago Motta, nelle ultime settimane, lo ha spesso lasciato fuori dall’undici titolare, preferendogli Randal Kolo Muani, che sta vivendo un ottimo momento di forma e ha trovato la via del gol con grande regolarità.

Per il serbo, dunque, non sarà semplice riconquistare il suo posto da titolare, ma un possibile alleato potrebbe essere il fitto calendario della Juventus. Con la squadra ancora in corsa per Serie A, Champions League e Coppa Italia, ci saranno molte occasioni per far ruotare gli attaccanti, e Vlahovic dovrà farsi trovare pronto.

Già nel prossimo impegno europeo, la sfida contro il PSV Eindhoven, in programma martedì 11 febbraio, potrebbe esserci spazio per lui. Resta da capire se Motta lo schiererà dall’inizio o se dovrà ancora una volta partire dalla panchina, in attesa di una nuova occasione per dimostrare il suo valore.