Con la precoce eliminazione dalla Champions League per mano del PSV, la Juventus si trova ad un bivio: senza il quarto posto in classifica e senza i conseguenti premi Uefa, il club dovrà produrre delle riflessioni di natura economica.

Tra i nomi della rosa che potrebbero essere sacrificati in caso di mancato accesso all'Europa che conta figura in primis quello di Kenan Yildiz, che a fronte di un'offerta da 80-90 milioni potrebbe essere ceduto. I bianconeri hanno grande fiducia nel turco che per il momento non è sul mercato ma il finale di campionato sarà decisivo.

Manchester City, Chelsea e Liverpool su Yildiz

Autore di 6 gol e 5 assist stagionali, Yildiz è uno dei fedelissimi di Thiago Motta che ha quasi sempre puntato sul suo talento. L'ex Bayern Monaco ha un contratto fino al 2029 e reca sulla schiena il numero 10, simbolo della grande stima che la società nutre nelle sue qualità.

Se le cose dovessero però prendere una brutta piena in campionato (la Juventus è al momento quarta e dovrà mantenere la posizione per accedere alla prossima Champions League), il turco potrebbe essere sacrificato con Manchester City, Chelsea, Liverpool e Manchester United che sarebbero già alla finestra.

Anche Vlahovic e Cambiaso sono in bilico.

Anche Cambiaso e Vlahovic sul piede di partenza

Oltre ad Yildiz, anche Vlahovic e Cambiaso camminano sul filo che collega i bianconeri alla qualificazione all'Europa dei grandi. Anche se in questo caso gli scenari sembrano già scritti.

Qualificazione o meno, il serbo lascerà certamente la Juventus in estate date le difficoltà delle parti nel raggiungere l'accordo per il rinnovo di contratto che scadrà nel 2026.

L'addio in estate senza prolungamento sarà inevitabile.

Discorso ancora più complesso per Cambiaso, col procuratore ad avere nelle scorse settimane confermato come il Manchester City fosse davvero interessato al proprio assistito già per il mercato di gennaio. In attesa di capire se il club verrà o meno sanzionato (il processo per ripetute violazioni del Fair Play Finanziario è tutt'ora in corso) non è dunque escluso che i Citizens non tornino alla carica la prossima estate con una proposta da 60 o 70 milioni di euro.

La squadra è adesso concentrata sulla Serie A, domenica la sfida al Cagliari

Dopo aver perso la Champions League, alla Juventus non resta che la Serie A, laddove domenica sera è in programma una sfida molto delicata in casa del Cagliari. I bianconeri sono chiamati a tornare subito alla vittoria per tenere dietro Lazio, Fiorentina, Bologna e Milan e perchè no, per proseguire la corsa all'Atalanta distante adesso solo 5 punti in classifica.