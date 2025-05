Giovanni Albanese, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni del canale Youtube di Marcello Chirico e parlando del futuro allenatore della Juventus ha indicato con fermezza il nome di Antonio Conte. Inoltre per Albanese la società piemontese avrebbe una forte volontà di riportare alla Continassa il DNA bianconero e per questo Giorgio Chiellini starebbe scalando le gerarchie del club.

"Il prossimo allenatore della Juve sarà Antonio Conte", questa è l'indiscrezione riportata nelle scorse da Giovanni Albanese ai microfoni del canale Youtube di Marcello Chirico.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio: "Ci sono tante cose che in questo momento devono allinearsi, però siamo anche in un periodo in cui, diciamo, le scelte le hai già fatte e non le fa solo il club, le fa evidentemente anche il professionista. Secondo me Conte per una buona percentuale sarà l'allenatore della Juve"

Dell'operato di Tudor, Albanese ha detto: "Il croato ha riportato quella juventinità che era venuta a mancare nell'ultimo periodo e che va ulteriormente potenziata. Perché io credo anche Chiellini debba avere un ruolo crescente, di impatto all'interno dell'ambiente Juventus. Penso sia necessario, perché oggi non puoi chiedere a questi giocatori di sapere cos'è la Juve, se nessuno glielo racconta e se non c'è nessuno che lo può dire con credibilità, evidentemente, stiamo parlando del nulla".

Il giornalista si è poi focalizzato sulle recenti dichiarazioni fatte da Scanavino in merito alla permanenza certa del ds Cristiano Giuntoli: "Quando parla un uomo di calcio le bugie ci stanno ma quando parla un uomo d'azienda, come è Scanavino, le bugie secondo me ci stanno meno. Perché? Perché è importante che un club strutturato sui livelli aziendali come la Juventus, a un certo punto, abbia una voce che debba essere sempre credibile e per essere credibile deve dire sempre la verità. Piuttosto questo Scanavino non parla ma se parla è come se lo facesse John Elkann".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Albanese: 'Se verrà Conte Giuntoli verrà mandato via'

Le parole di Albanese hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus sul web: "Se arriva Conte, Giuntoli va via, indipendentemente dalle parole di Scanavino.

Anche per i giocatori, vale la stessa cosa. Inutile dire questo resta, quell'altro se ne va. Deciderà Conte, se verrà" scrive un utente su Youtube.

Un altro, sulla falsa riga del precedente, aggiunge: "Se torna Conte, e lo spero, Giuntoli è fuori. Speriamo sia cosi, altrimenti non ne usciamo più. Conte dubito che voglia come ds uno che non lo ha voluto lo scorso anno".