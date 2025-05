Nelle scorse ore, l'ex difensore della Nazionale Leonardo Bonucci ai microfoni di Trt Spor si è soffermato sulla finale di Champions appena raggiunta dall'Inter. Parlando dei suoi progetti futuri ha poi rivelato che un giorno gli piacerebbe diventare l'allenatore della Juventus.

Leonardo Bonucci: 'Inter orgoglio d'Italia, la mia aspirazione è diventare l'allenatore della Juve'

L'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci è stato intervistato da Trt Spor e parlando dell'Inter ha detto: "Ha fatto un grande percorso in Europa, ha giocatori esperti per affrontare al meglio il tipo di partite che la Champions propone.

A Monaco vediamo che succede ma per il calcio italiano è un orgoglio portare un'altra squadra italiana in finale. Calhanoglu secondo me è cresciuto tantissimo, ha preso per mano la squadra".

Bonucci, parlando poi della Juventus, ha sottolineato come la stagione dei bianconeri si sia sviluppata in maniera ben diversa rispetto alle aspettative iniziali. Il club era infatti partito con l’ambizione dichiarata di competere per la conquista del titolo, ma i risultati ottenuti non sono stati all’altezza di tali obiettivi, come dimostrato anche dalla decisione di cambiare guida tecnica. Bonucci ha evidenziato in particolare come, a partire da gennaio, la squadra abbia faticato a trovare continuità di rendimento, e come il progetto tattico affidato a Thiago Motta non abbia prodotto gli esiti sperati.

Ha inoltre espresso parole di stima nei confronti di Kenan Yildiz, sottolineando come il giovane talento abbia già messo in mostra qualità importanti che potrebbero renderlo una pedina centrale sia per il futuro della Juventus che per la Nazionale turca. Bonucci ha infine dichiarato di seguirne con grande affetto i progressi.

L'ex difensore ha espresso con chiarezza le proprie ambizioni future, dichiarando di voler intraprendere quanto prima la carriera da allenatore. Attualmente impegnato in un percorso di formazione, Bonucci ha sottolineato come il suo progetto professionale preveda una crescita graduale, passo dopo passo, con l’obiettivo dichiarato di arrivare un giorno a guidare una grande squadra.

Tra le sue aspirazioni più sentite, spiccano la possibilità di sedere un giorno sulla panchina della Juventus e della Nazionale italiana, traguardi che considera il massimo possibile per chi, come lui, si è sempre identificato nei valori bianconeri.

Juventus, i tifosi criticano le parole di Bonucci: 'Di bianconero ha davvero poco'

Le parole di Bonucci, specie quelle sull'Inter, non sono sfuggite a diversi tifosi della Juventus che hanno criticato duramene l'ex difensore: "Non ne dice mai una giusta. Onore al calciatore del periodo BBC, ma questo tizio non ha niente che somigli alla Juventus" scrive un utente sul web. Un altro poi aggiunge: "Ci manca solo Bonucci allenatore Juve e poi possiamo dire di aver visto di tutto".