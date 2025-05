Hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi della Juventus le ultime parole dette su Youtube da Luca Gramellini, opinionista di fede bianconera il quale ha sottolineato come Igor Tudor sia attualmente vittima di una gestione societaria da veri e propri dilettanti allo sbaraglio.

"Tudor in questo momenti è una vittima di una gestione da dilettanti allo sbaraglio" queste sono le parole piuttosto dure usate da Luca Gramellini per commentare il momento che sta attraversando la Juventus.

L'opinionista, sul proprio canale Youtube ha proseguito nella sua intemerata dicendo: "Lo dico con la morte nel cuore perché essere schifati da Antonio Conte, che si è sempre professato juventino e da Giampiero Gasperini, il quale ha sempre detto che il suo sogno sarebbe stato quello di poter allenare un giorno la prima squadra della Juventus, fa capire come oggi alla Continassa non ci sia una società"

Gramellini ha continuato dicendo: "Fa capire quanto oggi la Juventus non sia considerata all'esterno come un gruppo dirigenziale serio che ha in mente una programmazione, che ha visione futuristica e che goda di rispetto e stima. Perché è evidente che se Gasperini, che si era preso 48 ore di tempo dalla Roma dopo una telefonata che la Juve gli aveva fatto e nella quale gli aveva sottoposto un'offerta di contratto da valutare, risponde ai bianconeri di non essere interessato, beh questo fa capire quanto poco appeal abbia la vecchia signora ora".

Da queste cose si intuisce come la Juventus non abbia stabilità, non abbia programmazione e non sia un'attrattiva per un allenatore top che abbia l'ambizione di poter lottare per i vertici".

L'opinionista ha concluso dicendo: "Sono inoltre tremendamente dispiaciuto perché una figura come quella di Giorgio Chiellini, che reputo importante in una ipotetica vera ricostruzione di juventinità, temo possa finire tritata da questa situazione nella quale lui doveva essere insieme ad altri un plus. Invece io comincio a nutrire qualche dubbio e sono sicuro che Comolli non sarà sufficiente. Serve altro".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Elkann sta rovinando la storia del club bianconero'

Le parole di Gramellini hanno catturato l'attenzione di centinaia di tifosi della Juventus: "Spero di sbagliarmi, ma Elkann sta rovinando tutta la storia della Juve, distruggendo la passione di noi tifosi" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Inizio a pensare che Conte e Gasperini hanno rifiutato perché messi davanti a un "progetto" senza capo ne coda".