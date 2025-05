Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, il fedele collaboratore di Antonio Conte Gabriele Oriali avrebbe ceduto alle richieste del leccese e sarebbe pronto a seguirlo in quella che potrebbe essere la sua prossima avventura sulla panchina della Juventus.

Momblano: 'Da quello che so Oriali ha aperto alla possibilità concreta di seguire Conte nel club bianconero'

Il giornalista sportivo Luca Momblano ha parlato come di consueto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e riferendosi alle indiscrezioni che vorrebbero Antonio Conte come possibile allenatore della Juventus nella prossima stagione ha detto: "Mi risulta esserci una situazione che si è completamente modificata ed è legata al gruppo di lavoro di Antonio Conte.

Non parlo del vice, ma di una figura determinante, che ha segnato in vari modi un pezzo di storia del calcio italiano, vale a dire Lele Oriali. Quest'ultimo ha aperto alla possibilità concreta di seguire Antonio Conte alla Juventus, anche a dispetto di quello che si è letto di recente".

Momblano ha poi aggiunto: "Questa cosa era già avvenuta un'anno fa, quando Conte aveva messo in primo piano la Juventus, era in attesa di una chiamata da parte del Milan di Ibrahimovic e solo in terza battuta aveva messo come ipotesi di andare al Napoli. Oriali all'epoca comunicò al leccese di non contarlo nel suo progetto se avesse deciso di andare in una delle due squadre del nord, ma di tenerlo presente si avesse scelto - come poi è stato - il Napoli.

Invece ora le cose sono cambiate, perché quando Conte fa opera di convincimento è una vera e propria macchina da guerra e proprio per questo il leccese è riuscito a strappare il si di Oriali per un trasferimento in bianconero".

Il giornalista ha poi precisato: "Questa è una traccia totalmente nuova che io ritengo verificata. Poi non so quanto sia clamorosa, ma se oggi mi chiedessero di immaginare uno staff tecnico di Conte alla Juventus, farei come secondo nome proprio quello di Oriali. Il suo nome ora è accostabile al club bianconero e forse per quanto riguarda le volontà di Conte, deve essere tassativo. Perché il salentino vuole uomini di esperienza e fiducia accanto e Oriali, anche nelle ultime uscite fatte a Dazn nei pre-partita, ha parlato come un suo collaboratore fidato".

Juventus, i tifosi sulle parole di Momblano: 'Siamo messi male se aspettiamo il consenso di Oriali'

Le parole di Momblano hanno acceso la discussione fra i tifosi: "Come siamo messi, aspettarsi il consenso di Oriali che ne ha fatto più del diavolo contro la Juventus", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Spero che Oriali non venga alla Juve, ci serve ritrovare la nostra identità".