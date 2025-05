Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, la promozione che dovrebbe ricevere Giorgio Chiellini nell'organigramma della Juventus non comporterà l'arrivo di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione.

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha registrato un nuovo video sul proprio canale Youtube parlando di quelle che potrebbero essere le conseguenze di una promozione nelle gerarchie della Juventus di Giorgio Chiellini: "Vorrei parlare di questa narrazione secondo la quale la scalata nel club bianconero di Chiellini comporterà l'arrivo di un direttore sportivo.

A me questo non risulta. Chiellini avrà il suo ruolo anche nell'area sport, rappresenterà la Juventus in quello che dovrà essere rappresentata, ovvero nei rapporti in Lega e tutto il resto. Verrà coinvolto, ma se leggete nomi di direttori sportivi, se leggete di diatribe o se leggete altre situazioni, tenete conto che spesso queste cose vengono messe in giro soltanto per creare polemiche".

E ancora: "Questo è l'anno delle polemiche e l'anno delle narrazioni, è l'anno anche degli errori, ci mancherebbe. Ognuno deve riconoscere quelli che ha commesso, così come bisognerebbe avere la mente libera per poter esprimere dei pareri onesti nei riguardi di tutti, anche degli allenatori che sono stati pesantemente insultati da chi viene prestato al mondo del giornalismo e fa dei danni clamorosi senza che nessuno intervenga".

Il giornalista ha concluso dicendo: "Non seguite la narrazione di chi vi dice che Chiellini lavorerà contro Giuntoli, che c'è confusione, perché non è vero. Come non è vero che è stato cercato un altro direttore sportivo. Ripeto, Chiellini avrà il suo ruolo internamente e si cercherà di riparare a questa stagione che non è stata bella, magari aspettando quanto accadrà nelle prossime due partite".

Pedullà ha terminato il suo video rivelando: "Parlando di mercato in casa Juve sono convinti che il recupero di Bremer nella prossima stagione farà tutta la differenza del mondo. Ecco perché gli sforzi in estate verranno concentrati sull'attacco e sul centrocampo".

Juventus, i tifosi commentano le indiscrezioni di Pedullà: 'Bremer e Cabal tornato da due infortuni gravissimi'

Le parole di Pedullà, specie quelle sul mercato, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Bremer e Cabal ritornano da infortuni gravissimi. La prossima stagione sarà quasi un rodaggio per entrambi perché quel tipo di infortunio crea anche parecchie noie muscolari in fase di atletizzazione" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Rugani tornerà e rimarrà a Torino, ci scommetto. Privarsi di un difensore solido come lui, che sa giocare a tre e a quattro è stato l'ennesimo errore catastrofico di Giuntoli".