Una nuova spina dorsale per riportare la Juventus ai fasti del passato. Il fallimento del progetto Thiago Motta è stato evidente e non dovrà essere replicato. Giuntoli resta ma è sotto esame e non potrà sbagliare le scelte estive. Il direttore sportivo vorrebbe portare a Torino un giocatore per reparto con almeno un paio di nomi di grido. A centrocampo il sogno è Sandro Tonali, in attacco continua il corteggiamento a Victor Osimhen, la qualificazione alla prossima Champions League [VIDEO] peserà sulle mosse del club.

Juventus, Tonali è il grande sogno

Il centrocampo è stato il vero assente della stagione bianconera: i colpi Douglas Luiz e Koopmeiners dovevano essere quelli del salto di qualità e invece sono stati due flop. Serve, quindi, un giocatore che sappia fare la differenza e la Juventus lo avrebbe individuato in Sandro Tonali, ex Milan, ora al Newcastle. L'operazione si annuncia difficile: la valutazione del cartellino è alta, i 'Magpies' non vorrebbero privarsene essendo vicini alla qualificazione alla prossima Champions League, un fattore molto importante nelle scelte dei calciatori di questi tempi. In più, Tonali, in Premier League, ha fatto esplodere tutto il suo talento e non è detto che voglia tornare in Italia.

Servirà, quindi, tanto lavoro diplomatico, per convincere l'azzurro, cercando poi di fare breccia nel muro del Newcastle. Per il secondo obiettivo, Giuntoli potrebbe giocarsi la carta Douglas Luiz, disastroso nella sua prima stagione italiana, ma ottimo protagonista due anni fa in Premier League. Se il brasiliano dovesse rientrare nell'affare, il prezzo di Tonali scenderebbe anche se bisognerà aggiungere alla contropartita tecnica anche un compenso economico.

Osimhen al posto di Vlahovic?

C'è poi da sistemare l'attacco. Con Vlahovic in partenza, serve un centravanti di peso che possa garantire gol alla nuova Juventus. Giuntoli ha in Osimhen il suo pupillo: a Napoli, insieme, hanno vinto lo Scudetto e adesso vorrebbe riaverlo.

Il nigeriano al Galatasaray sta brillando ma vorrebbe tornare a giocare in una big assoluta a livello europeo. Per i bianconeri, sarebbe il grande sogno estivo ma anche in questo caso sono parecchi gli ostacoli da superare. Il Napoli, proprietario del suo cartellino, non vorrebbe cederlo alla Juve: il prezzo del giocatore potrebbe essere più alto dei 75 milioni di euro della clausola rescissoria valida solo per l'estero e poi è probabile che la concorrenza aumenti nelle prossime settimane.

Colpo difficile, quindi. Le alternative sarebbero già pronte, prima fra tutte Ademola Lookman, un altro affare che bisognerebbe intavolare con l'Atalanta, bottega cara. Giuntoli potrebbe, però, ripetere l'operazione Koopmeiners, sperando di raccoglierne subito i frutti, al contrario di quanto successo con l'olandese.

Infine c'è la difesa, reparto che con Bremer, Kalulu e Gatti sarebbe praticamente completo. All'appello mancherebbe, però, un centrale giovane. I due profili che sembrano piacere a Giuntoli sono Comuzzo (che però ha appena rinnovato con la Fiorentina fino al 2029) e Leoni, diciottenne e titolare al Parma in questa seconda parte di stagione. Il costo dell'operazione con i ducali sarebbe più basso rispetto a quello con i viola.