Dopo due giornate di squalifica rimediate per il colpo da rosso diretto rifilato ad Alessandro Bianco del Monza, Kenan Yildiz è finalmente pronto a rientrare in campo. Una notizia che arriva come una boccata d’ossigeno per la Juventus, impegnata in una serrata corsa verso la qualificazione alla prossima Champions League in questo finale di stagione 2024/25.

Il giovane talento turco-tedesco, classe 2005, è cresciuto in maniera esponenziale nel corso dell’anno, diventando una delle note più liete della stagione bianconera. Con il suo rientro, Igor Tudor potrà contare nuovamente su un elemento in grado di spaccare le partite con estro, intensità e coraggio.

Un ritorno che pesa

Yildiz ha già collezionato sei gol e cinque assist in stagione, incidendo direttamente in partite decisive, soprattutto contro avversarie dirette nella lotta per l’Europa. Il suo dinamismo tra le linee, la capacità di saltare l’uomo e la lucidità nei pressi dell’area avversaria sono elementi che mancavano nelle ultime due uscite della Juventus, in cui la squadra ha raccolto solo un punto su sei disponibili.

La sua assenza si è fatta sentire anche sul piano psicologico nelle gare giocate contro Bologna e Lazio. Yildiz, pur giovanissimo, è ormai un leader silenzioso in campo, con una personalità che trasmette fiducia ai compagni e accende i tifosi. Il suo rientro potrebbe rappresentare lo scossone emotivo necessario per affrontare al meglio le ultime giornate di campionato.

Una Juventus in cerca di certezze

Con la lotta Champions ancora apertissima, ogni dettaglio può fare la differenza. Attualmente la Juventus si trova al quarto posto, tallonata da Lazio e Roma, con un margine risicato. Tornare a vincere è un imperativo, e l’apporto di Yildiz può essere determinante, specie in un match che potrà nascondere più di un'insidia come quello contro l'Udinese.

L’obiettivo dichiarato del club resta il ritorno nell’Europa che conta, fondamentale anche in ottica mercato e progettualità futura. In questo senso, la presenza di un talento come Yildiz, cresciuto internamente e già nel mirino dei top club europei, rappresenta un valore strategico oltre che tecnico.

Ci si attende un Kenan Yildiz affamato e motivato, pronto a riprendersi il posto da titolare e a guidare l’assalto finale verso la Champions.

Le prossime due partite diranno molto anche sulla sua maturazione definitiva: reggere la pressione in un momento così delicato sarà il vero banco di prova per consacrare il suo status di protagonista assoluto della nuova Juventus, specie dopo le critiche ricevute per il rosso preso con il Monza. Nel calcio, spesso, i giovani si fanno strada nei momenti difficili e per la Juve, il ritorno di Yildiz è più di un semplice rientro.