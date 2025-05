Nelle scorse ore, il giornalista Paolo De Paola ha parlato a TMW Radio della Juventus riprendendo con toni piuttosto duri Kenan Yildiz: secondo lui, un giocatore come il turco non avrebbe dovuto permettersi di commettere un errore come quello che gli è costato il rosso col Monza (la gomitata a Bianco).

Sicuramente meno severo è stato invece il commento del giornalista Marco Bucciantini, che a JN24 ha bollato l'espulsione del classe 2005 come un incidente di percorso.

Juve, De Paola duro con Yildiz: 'Non può permettersi certi atteggiamenti così come Cambiaso e Thuram'

Il giornalista Paolo De Paola è stato intervistato da TMW Radio e parlando della possibile permanenza di Igor Tudor alla Juventus ha colto la palla al balzo per dare una tirata di orecchie a certi elementi del club bianconero: "I giocatori non sono sicuri del suo futuro e magari lo possono 'sentire' a metà. Elementi come Yildiz non possono permettersi certi atteggiamenti, così come Cambiaso e Thuram, che devono essere incisivi con continuità e non a strappi. Mi sembra ancora una comitiva troppo scanzonata rispetto agli impegni e alle responsabilità che ha".

De Paola, focalizzandosi poi sull'importanza dello scontro diretto per la Champions che si giocherà domenica sera fra Bologna e Juventus, ha sottolineato come gli emiliani non saranno un avversario facile per i bianconeri, in quanto la formazione di Vincenzo Italiano ha mostrato di essere in grande forma e di vivere in un momento di autostima elevato.

De Paola ha poi analizzato il ritrovato slancio dell’Inter nelle competizioni europee, ponendo l’attenzione sul differente approccio mostrato dalla squadra in Champions League rispetto agli altri trofei. A suo avviso, la manifestazione continentale rappresenta per i nerazzurri una dimensione del tutto diversa, nella quale la squadra non ha mai realmente deluso, spinta da motivazioni più profonde e da una consapevolezza maggiore dei propri mezzi.

È evidente, conclude De Paola, che l’impegno profuso in Champions League sia superiore, indice di una determinazione più marcata e di un coinvolgimento emotivo più forte. A suo giudizio, l’organico possiede le qualità necessarie per puntare concretamente alla vittoria, e le recenti difficoltà incontrate in Serie A non sarebbero riconducibili a limiti fisici, bensì a fattori di natura psicologica, in particolare nella gestione dell’allenatore Simone Inzaghi.

Bucciantini: 'Quello di Yildiz con il Monza è stato soltanto un incidente'

Del rosso preso da Kenan Yildiz col Monza ha parlato a JN24 anche il giornalista Marco Bucciantini: "Yildiz credo che sia già un calciatore molto maturo: l’effetto di quello che ha commesso su Bianco è stato nettamente superiore all’intenzione. Lui ha commesso un errore, però li fanno anche i trentenni! Yildiz ha come grande pregio proprio la mentalità: è stato un incidente. La sanzione del Giudice Sportivo e le scuse bastano ed avanzano".