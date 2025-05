Cristiano Giuntoli ha da tempo un pupillo: si chiama Karim Adeyemi, ha 23 anni, da quattro giocato titolare nel Borussia Dortmund, e il direttore sportivo avrebbe tutta l'intenzione di portarlo alla Juventus durante la prossima sessione di calciomercato. Per questo si sarebbe già mosso sorpassando la concorrenza. Il dirigente ha grande stima del talento tedesco, lo avrebbe già corteggiato l'estate scorsa trovando anche un accordo con il suo entourage. Non fu però il dettaglio decisivo perché il club giallonero bloccò tutto e così la fumata fu nera.

Juventus, superata la concorrenza per Adeyemi

La Juve però non ha per niente perso di vista questo attaccante velocissimo che parte dall'esterno e sa far male anche sotto porta. Nelle ultime due gare giocate in Bundesliga ha segnato tre reti riportando il Borussia Dortmund in corsa per il quarto posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League. Non è un exploit estemporaneo, il tedesco sta infatti disputando una grande stagione condita da 7 gol in campionato e ben 5 in Champions League, miglior risultato della sua ancora giovane carriera visto che ha appena 23 anni.

Giuntoli lo avrebbe messo in cima alla lista dei desideri e avrebbe superato la concorrenza del Napoli, che lo ha trattato a gennaio come possibile sostituto di Kvaratskhelia, e del Chelsea.

A dare uno sprint alla trattativa ci sarebbe la volontà del ragazzo che vorrebbe vestirsi di bianconero per la prossima stagione, e sarebbe stato questo il motivo del "no" al Napoli di qualche mese fa.

Adeyemi colpo della Juventus a prescindere dalla Champions League

La corsa alla Champions League potrebbe non essere determinante nel caso di Adeyemi. La Juventus lo potrebbe infatti acquistare anche senza la qualificazione visto che al momento guadagna 3 milioni di euro a stagione. In caso di trasferimento a Torino il suo ingaggio salirà ma non di molto rientrando nei parametri bianconeri a prescindere dagli introiti derivanti dalla massima competizione del Vecchio Continente. La trattativa potrebbe essere più facile se il Borussia Dortmund non riuscisse a centrare il quarto posto in Bundesliga, ma anche in questo caso non è una condizione necessaria.

La Juventus andrà all'assalto a prescindere dai risultati ottenuto dal club tedesco.

Adeyemi sembra così essere uno dei nomi più caldi per il prossimo attacco della Juventus. Il reparto perderà Vlahovic, con cui non c'è accordo per il rinnovo di contratto, ma potrebbe avere ancora a disposizione Kolo Muani. Il francese nelle ultime uscite è apparso in crescita e ci sarebbero già stati dei contatti con il Paris Saint Germain per un nuovo prestito.