Fra panchine traballanti e progetti pluriennali naufragati, in vista della prossima stagione di Serie A, si intravede un possibile giro di allenatori tra i principali club del nostro campionato. Tanti nomi come osservati speciali: Massimiliano Allegri sarebbe in orbita Napoli, per Antonio Conte c'è la ‘suggestione’ del ritorno alla Juventus. Crescono le quotazioni di Vincenzo Italiano - che piacerebbe al Milan - e Raffaele Palladino tra Juventus e Napoli, con Maurizio Sarri e Roberto De Zerbi sullo sfondo.

Antonio Conte e Max Allegri tra Juventus e Napoli: due destini incrociati

Quale sarà il tassello scatenante? Dai rumor alle impressioni, sembra che tutto circoli intorno al nome di Antonio Conte; a dispetto della serrata lotta al vertice con l’Inter che potrebbe regalare al Napoli il quarto scudetto della sua storia, spesso e volentieri la sua posizione come tecnico dei partenopei anche per la prossima stagione viene messa in discussione da media e addetti ai lavori. Un progetto solo agli albori, iniziato questa estate, ma che potrebbe interrompersi per assecondare la corte, forse, della Juventus.

Il possibile addio di Antonio Conte e l’eventuale ritorno sulla panchina della Juventus potrebbe garantire ai tifosi del Napoli un passaggio di testimone già visto: quello con Massimiliano Allegri.

Il tecnico leccese lasciò la panchina bianconera nel 2014 con 3 scudetti conquistati e il livornese ereditò le aspettative che portarono ad altri 5 anni di successi e trofei. Ora, la storia potrebbe ripetersi con Allegri che approderebbe all’ombra del Vesuvio per dare continuità di risultati con il benestare e la stima di Aurelio De Laurentiis. Antonio Conte alla Juventus e Massimiliano Allegri al Napoli; questo il possibile incrocio che potrebbe realizzarsi questa estate e che, inevitabilmente, avrebbe un particolare impatto sui rispettivi progetti tecnici.

Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, pronti per una big in Serie A?

Il fantamercato degli allenatori di Seria A prosegue con nomi importanti nel panorama attuale stando agli ultimi risultati: Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

Il primo è reduce dallo storico trionfo in Coppa Italia con il Bologna, un trofeo che mancava da oltre 50 anni; alle spalle, anche due finali di Conference League perse con la Fiorentina. Insomma, senza dubbio tra i tecnici più ambiziosi e in crescita del nostro campionato. Per lui, la possibilità paventata nelle ultime ore sarebbe il Milan; il destino di Sergio Conceicao sembra ormai scritto e, un allenatore come Vincenzo Italiano, potrebbe essere la risposta giusta per una tifoseria che mira a cancellare rapidamente la stagione in corso, definita a più riprese fallimentare. Anche se in tal senso bisognerà quale competizione europea disputerà il Bologna e quale i rossoneri.

Raffaele Palladino, sulla falsariga di quanto fatto da Vincenzo Italiano prima di lui, ha garantito continuità e grandi prestazioni sulla panchina della Fiorentina.

Il tecnico campano si è iscritto così, idealmente, al possibile valzer di panchine che potrebbe riguardare questa estate in vista della prossima stagione. Il tecnico viola è stato già accostato sia alla Juventus (dove ha militato anche da calciatore) che al Milan; un profilo giovane che non sarebbe da escludere anche in orbita Napoli date le sue origini partenopee.

Roberto De Zerbi piace al Milan, Maurizio Sarri tra Bologna e Fiorentina

Sempre sponda Milan torna spesso di moda il nome di Roberto De Zerbi; dopo le esperienze all’estero tra Shakhtar Donetsk, Brighton e Marsiglia, sembra più che plausibile un suo ritorno in Serie A proprio sulla panchina di una big. Chiude il cerchio Maurizio Sarri; da tempo è orfano di una panchina importante e potrebbe inserirsi con buone probabilità in questo giro di passaggi di testimone. Per una fra Fiorentina e Bologna - sarebbe un profilo interessante per dare continuità laddove Raffaele Palladino o Vincenzo Italiano se sposare altre cause sportive.