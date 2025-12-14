In molte occasioni si è parlato di un possibile ritorno alla Juventus di Michel Platini in veste di presidente del club, un’ipotesi che ciclicamente riaccende il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Il legame tra Le Roi e la Vecchia Signora, infatti, va ben oltre il semplice passato sportivo: Platini rappresenta una parte fondamentale della storia bianconera, un simbolo di eleganza, vittorie e identità juventina. Tuttavia, lo stesso ex numero 10 ha voluto fare chiarezza sul suo futuro e su questa eventualità, intervenendo sull’argomento in un’intervista rilasciata a “Il Giornale”.

Nel corso dell’intervista, Platini ha spiegato come l’idea di tornare alla Juventus in un ruolo così impegnativo sia stata valutata, ma poi accantonata per motivi personali e familiari. Le sue parole sono state molto chiare e dirette: “Me lo chiedono ancora oggi. Ho riflettuto ma la mia famiglia ha priorità su tutto e a settant’anni non posso - ha detto l’ex calciatore ed ex presidente Uefa sulle colonne del quotidiano - e non possiamo ricominciare un’altra esperienza, anche se il richiamo è forte”.

Le parole di Platini

Dunque, Platini non sembra intenzionato ad accettare la corte della Juventus, nonostante il fascino e il richiamo di un club che ha segnato profondamente la sua carriera e la sua vita.

Allo stesso tempo, però, Le Roi ha voluto precisare come il suo legame affettivo con i colori bianconeri resti intatto e saldo: “Questo non significa che non starò vicino alla Juventus, la Juventus degli Agnelli, la Juventus di John Elkann”, ha sottolineato Platini, ribadendo la sua vicinanza morale e ideale alla società.

Nelle ultime ore, inoltre, ha tenuto banco anche l’offerta da parte di Tether di provare ad acquisire il pacchetto di maggioranza della Juventus, una proposta che ha acceso il dibattito sul futuro proprietario del club. Su questo tema si è espresso anche Platini, mostrando una posizione netta e in linea con la tradizione bianconera, sottolineando la sua soddisfazione per la decisione di John Elkann e della famiglia Agnelli: “Tether?

Non penso nulla, anzi sono orgoglioso che John Elkann abbia già respinto l’offerta, la vendita della Juventus è impossibile”, ha dichiarato Le Roi.

Platini nelle scorse settimana in visita a Torino

Nelle ultime settimane, Platini è stato particolarmente vicino alla Juventus anche fisicamente. L’ex calciatore è stato infatti a Torino per salutare la squadra in occasione della ricorrenza dei 40 anni della vittoria della Coppa Intercontinentale del 1985, un momento carico di emozioni e ricordi. Platini era insieme ai suoi compagni di allora e ha anche avuto modo di omaggiare le vittime dell’Heysel, un gesto di grande rispetto e memoria.

Durante quella visita era presente anche John Elkann. L’ad di Exor ha così avuto modo di incontrare Platini, rievocare i grandi successi del passato e rafforzare ulteriormente un legame che, pur senza ruoli ufficiali, continua a unire profondamente Michel Platini e la Juventus.