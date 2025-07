La Juventus è molto attiva sul fronte uscite, oltre che su quello degli acquisti. Uno dei nomi in bilico è quello di Nico Gonzalez, esterno offensivo argentino che in passato ha vestito la maglia della Fiorentina. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile interesse dell’Inter, ma la situazione appare molto diversa da come era stata inizialmente descritta. A fare chiarezza è stato il giornalista Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube per aggiornare i tifosi sullo stato della trattativa.

L'esperto di calciomercato ha smentito categoricamente qualsiasi tipo di negoziazione concreta tra le parti: “Ad oggi non ci risultano contatti approfonditi o concreti tra l’Inter e la Juventus o tra l’Inter e Nico Gonzalez”.

Stand by per Alberto Costa

Sul fronte delle uscite, invece, ci sono stati sviluppi importanti per quanto riguarda un altro nome in casa bianconera: Alberto Costa, esterno portoghese classe 2003. Il giovane laterale, che si è messo in evidenza nella seconda parte della scorsa stagione, ha attirato le attenzioni dello Sporting Lisbona. La Juventus ha ricevuto un’offerta formale dal club portoghese, ma, anche in questo caso, la trattativa non è vicina alla chiusura.

Lo stesso Romano ha aggiornato sulla situazione, confermando i contatti ma anche la distanza tra le parti: “Vi abbiamo ripetuto dei contatti in questi giorni, anche in queste ore posso dirvi che la Juventus ha avuto dei contatti anche con lo Sporting per il discorso di Alberto Costa che ancora non si sblocca tra i due club.

Quindi non c’è ancora un accordo tra la Juve e lo Sporting per Alberto Costa e posso dirvi anche che Alberto Costa non sta spingendo per andar via. Qualcuno aveva detto che Alberto Costa ha un accordo con lo Sporting. Non ha un accordo con lo Sporting ancora. Alberto Costa non sta spingendo per andar via. Questa è una questione che dipende dai club”.

La Juventus monitora Hjulmand

Tra Juventus e Sporting, però, si è parlato anche di Morten Hjulmand, centrocampista danese con un passato al Lecce. Tuttavia, anche in questo caso, non si tratta di una trattativa imminente. A tal proposito Romano ha spiegato: “Ecco, per quanto riguarda Juve e Sporting, in queste chiacchierate il nome di Hjulmand è uscito, quindi la Juventus ha voluto informarsi sul prezzo, è un giocatore che piace.

La Juventus ha avuto anche dei contatti a livello del giocatore per capire un’eventuale disponibilità, un ritorno in Italia. È chiaro che in questo momento non è una cosa imminente, quindi non mi aspetto novità su Hjulmand alla Juve oggi o domani, perché perché lo Sporting è completamente focalizzato in uscita sulla questione Gyokeres”.