Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube, sottolineando come il no di Jadon Sancho alla Roma potrebbe celare una trattativa ancora in piedi fra la Juventus e il Manchester United per l'inglese. Gramellini, parlando poi di Zhegrova, altro profilo accostato alla Vecchia Signora, ha rimarcato quanto l'esterno attualmente in forza al Lille sia fragile fisicamente.

Calciomercato Juventus, Gramellini: 'Il no di Sancho alla Roma vuol dire che la pista con i bianconeri è ancora aperta'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato sul proprio canale Youtube di Jadon Sancho e dell'evoluzione delle trattative attorno al calciatore che tanto piacerebbe alla Juventus: "I giornalisti più accreditati del settore avevano dato Jadon Sancho praticamente fatto alla Roma ma nella giornata di oggi si è appreso come l'esterno inglese abbia in realtà rifiutato la formazione giallorossa.

Cosa significa questo? Per quanto mi riguarda che l'accordo tra la Juventus e il calciatore inglese trovato ormai da settimane è ancora in piedi. C'è anche la possibilità che lo stesso Sancho sia stato informato della possibile uscita di Nico Gonzalez dalla Continassa, cessione peraltro determinante per proseguire la trattativa con lo United e che quindi stia rifiutando tutto in attesa dei bianconeri. Ovviamente c'è anche una terza ipotesi, che il classe 2000 non sia attratto dalla chiamata dei capitolini e che abbia rifiutato la corte di Gasperini a prescindere da tutti i discorsi appena fatti".

Gramellini ha proseguito: "Alla Juventus c'è anche un'alternativa a Sancho e che sta scaldando in queste ore tantissimi tifosi bianconeri, quella di Edon Zhegrova.

Un calciatore che onestamente mi sorprese molto quando lo vidi nella gara tra Lille e Juventus, perché saltava sistematicamente l'avversario. Devo però dire una sul calciatore in questione: vedendo il suo storico infortuni, ho notato che nella stagione 2024/25 ha saltato 33 partite per un totale di 260 giorni trascorsi in infermeria. Quindi credo che si debbano fare delle attente valutazioni su questa cosa e dire con onestà intellettuale che Zhegrova qualche problema fisico ce l'ha. Perché tante partite saltate in una sola stagione sono un'esagerazione, così come i giorni passati in infermeria".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'A Sancho preferisco sempre Zhegrova'

Le parole di Gramellini hanno acceso il dibattito sul web: "Zhegrova o Sancho?

Direi Zhegrova con sicurezza, sempre fatta salva l'integrità fisica del giocatore" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi sottolinea: "Scusate ma Io non capisco a cosa servano questi due attaccanti esterni quando Tudor non utilizza gli attaccanti esterni. Già ha trasformato Conceicao da esterno a interno di attacco".