Secondo quanto riportato su X dal giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, la Juventus disporrebbe di risorse economiche limitate per affrontare la sessione di calciomercato, che finora ha visto i bianconeri ai margini delle principali trattative.

Juventus, Ziliani: 'Alla Continassa non c'è una lira e l'unica cosa certa è che Elkann dovrà fare un altro aumento di capitale'

Paolo Ziliani ha scritto un post, sul proprio account X, dedicato alla Juventus e alla delicata situazione economica che sta impedendo ai bianconeri di effettuare una sessione di rafforzamento estiva di livello: "Alla Continassa non c'è una lira: a nove giorni dalla fine del mercato, con Kolo Muani che forse non arriva più, l'unica cosa certa è che Exor farà scattare un aumento di capitale che demolirà il muro del miliardo.

La verità è che, da Douglas Luiz al Nottingham, i milioni sicuri sono solo i 3 del prestito. Nico non lo vuole nessuno, Vlahovic è tuttora in organico e costerà 42 milioni".

Ziliani ha poi analizzato la delicata situazione economica e sportiva della Juventus, sottolineando come a settembre l'AD di Exor, John Elkann, sarà costretto a intervenire nuovamente per coprire il disavanzo di bilancio del club, portando così gli aumenti di capitale, dal 2019 a oggi, oltre la soglia di un miliardo di euro.

Ziliani ha poi ricordato che il campionato di Serie A parte oggi, mentre la Juventus scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium contro il Parma. In merito al mercato bianconero, ha evidenziato come le trattative estive abbiano mostrato più segnali di involuzione che di reale progresso.

A suo giudizio, sarà comunque necessario un aggiornamento alla luce delle ultime operazioni di compravendita, in vista della chiusura ufficiale del calciomercato fissata per il 1° settembre, quando il volto definitivo della squadra sarà delineato.

Il giornalista ha sottolineato il caso di Douglas Luiz, definendolo "emblematico". Il centrocampista brasiliano, acquistato appena un anno fa dall’Aston Villa per circa 50 milioni di euro, rappresentava uno dei tre grandi colpi messi a segno da Cristiano Giuntoli nella scorsa estate, insieme a Koopmeiners e Nico Gonzalez, per un totale di circa 150 milioni di investimento. Tuttavia, Luiz è stato ora ceduto al Nottingham Forest, come comunicato ufficialmente dalla stessa Juventus.

Juve, i tifosi rispondono a Ziliani: 'Non credo Elkann voglia fare altri aumenti di capitale'

Le parole di Ziliani hanno acceso il dibattito tra i tifosi bianconeri: "Paolo, non sarei tanto sicuro che John Elkann voglia fare un altro aumento di capitale. E se fosse, non supererebbe i 50 milioni", scrive un utente su X. Un altro evidenzia: "Non si riprenderanno mai più. Finita l’epoca dei miliardi bruciati dalla famiglia Agnelli, nessuno sarà mai disposto a investire in un club di Torino, con tifosi solo nelle province d’Italia, dall’immagine non pulita da decenni di scandali".