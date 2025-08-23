La Juventus continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di riportare a Torino Randal Kolo Muani. L’attaccante francese, già in orbita bianconera dallo scorso inverno, resta, infatti, il grande obiettivo della dirigenza juventina, che sta cercando di trovare la quadra con il Paris Saint-Germain per chiudere l’operazione.

A confermare lo stato avanzato dei contatti è stato anche Fabrizio Romano, che, sul suo canale YouTube, ha fatto il punto della situazione: “Per la Juventus il discorso Kolo Muani continua: stanno arrivando tanti rumors dall’Italia, dalla Francia, tante notizie.

A me risulta che la Juventus stia continuando a lavorarci, che non abbia perso le speranze. A me risulta che la Juventus continui a parlare tutti i giorni col Paris Saint-Germain, che abbia un accordo con Kolo Muani che vuole vestire la maglia della Juve. Per sbloccare questa operazione, però, è importante riuscire a chiudere delle uscite”.

Si cerca di cedere Vlahovic

Il riferimento, nemmeno troppo velato, riguarda soprattutto la situazione legata a Dusan Vlahovic. Il serbo è il principale indiziato a lasciare Torino, ma finora non è stata trovata la soluzione giusta per una cessione. La Juventus resta dunque in attesa, consapevole che la permanenza del numero 9 potrebbe complicare l’assalto a Kolo Muani.

Lo stesso Romano ha infatti sottolineato: “È chiaro che se Vlahovic, alla fine del mercato, non dovesse andar via, dal punto di vista economico, per la Juventus, potrebbe essere uno dei problemi limitanti per l’operazione Kolo Muani. La Juventus, però, continua a insistere, non ha mollato su Kolo Muani e anche il giocatore stesso non ha mai mollato la possibilità di vestire ancora la maglia della Juventus. Quindi i contatti stanno andando avanti: è chiaro che poi servono le cessioni servono e il discorso Vlahovic può essere molto importante per capire se la Juventus avrà o meno un via libera definitivo”.

Comolli al lavoro per altre cessioni

Oltre a Vlahovic, però, la società bianconera deve gestire anche altri dossier di mercato.

Uno riguarda Tiago Djaló, che ha ricevuto diverse richieste dalla Turchia. Un altro tema è legato a Nico Gonzalez: sull’argentino c’è l’interesse concreto dell’Atletico Madrid, pronto a investire su di lui. L’eventuale addio dell’esterno offensivo potrebbe aprire scenari diversi, anche in entrata.

Tra i nomi monitorati figura quello di Erdon Zhegrova, ala del Lille. Tuttavia, la pista non è così semplice. Il presidente del club francese, Olivier Létang, ha spiegato che i contatti con Comolli risalgono a qualche settimana fa, ma che al momento la volontà è trattenere il giocatore kosovaro. Una posizione che complica i piani juventini e che potrebbe costringere la dirigenza a valutare alternative.