Ci siamo. Venne finalmente il giorno in cui le amichevoli estive vanno in archivio ed inizia la Serie A. Alle ore 20.45 Milan e Cremonese si sfideranno presso lo stadio San Siro dove sono attese ben 75 mila persone. Ancora out la curva sud. L’inizio di campionato rischia di passare in secondo piano, per far spazio alle trattative di calciomercato, come spesso accade negli ultimi anni.

Una situazione che falsa le prime due giornate di campionato e che alla lunga potrebbe rilevarsi decisiva, ma nonostante le polemiche soprattutto di allenatori e direttori sportivi, anche per questa stagione risulta essere presente.

Tocca al campo. Rossoneri rivoluzionati sotto tutti i punti di vista. Massimiliano Allegri torna in panchina del Milan con Igli Tare direttore sportivo. Il mercato del Milan ha visto importanti cessioni come Tijani Reijnders, Malick Thiaw e Theo Hernandez su tutti, ma l’arrivo del pallone d’oro Luka Modric e Ardon Jashari nella mediana.

Porte girevoli in quasi tutti i reparti e la prova del nove sarà contro la neo promossa Cremonese che tra le file annovera ben due ex rossoneri Warren Bondo e Filippo Terracciano.

Massimiliano Allegri avrà solamente Santiago Gimenez come riferimento offensivo dato che Rafael Leao è fermo ai box e in attesa che Victor Boniface superi le visite mediche. Il Milan prende tempo e sonda eventuali alternative tra cui Artem Dobvyk della Roma mentre resta sempre viva la suggestione Dusan Vlahovic.

A centrocampo si fanno sempre più insistenti le voci dell’arrivo di Adrien Rabiot, pupillo di Max Allegri ai tempi della Juventus.

Mister Davide Nicola per il ritorno dei grigiorossi nella massima serie convoca i nuovi acquisti Payero dall’Udinese e Tony Sanabria dal Torino.

Il Milan dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 molto mobile come visto nelle amichevoli estive con Fikayo Tomori braccetto di destra, ma anche terzino quando la linea difensiva si sposta a 4. Matteo Gabbia dovrebbe guidare la parte centrale della linea difensiva con Strahinja Pavlovic a sinistra. Il centrocampo folto dovrebbe prevedere Samuele Ricci o Luka Modric al centro con il croato favorito dal primo minuto assieme a Youssuf Fofana e Ruben Loftu-Cheek.

Alexis Saelemaekers a tutta fascia sulla destra con Pervis Estupinan a sinistra. In attacco, reparto con la coperta corta, Christian Pulisic dovrebbe agire al fianco di Santiago Gimenez.

La Cremonese dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 con il neo acquisto Tony Sanabria in attacco e Manuel De Luca come partner di reparto.

Emil Audero a difendere i pali con l’ex Lecce Federico Baschirotto e capitan Matteo Bianchetti al centro della difesa mentre sulla destra Terracciano e Giuseppe Pezzella a sinistra completano la linea a quattro della difesa.

Nella linea mediana l’ex Bondo con Grassi agiranno per lo più in fase contenitiva il primo e di impostazione il secondo con Alessio Zerbin alla destra e Jari Vandeputte a sinistra.

L’ex Napoli è alla ricerca di riscatto dopo una stagione di alti e bassi.

Milan: la prima lista dei giocatori convocati da Massimiliano Allegri

Portieri: Maignan, P. Terracciano, Torriani;

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupinan, Gabbia, Jimenez, Pavlovic, Tomori;

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Musah, Pulisic, Ricci, Saelemaekers;

Attaccanti: Chukwueze, Gimenez.

Cremonese: i giocatori convocati da Mister Davide Nicola

Portieri: Audero, Silvestri, Nava;

Difensori: Pezzella, Baschirotto, Bianchetti, Sernicola, Floriani Mussolini, Ceccherini, Terracciano, Folino;

Centrocampisti: Zerbin, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Payero, Grassi, Bondo, Lordkipanidze;

Attaccanti: De Luca, Okereke, Bonazzoli, Sanabria.