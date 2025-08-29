La Juventus si muove con decisione sul mercato per assicurarsi un nuovo attaccante negli ultimi giorni della sessione estiva. La dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, non vuole farsi trovare impreparata e lavora a più piste per garantire a Igor Tudor un rinforzo offensivo di qualità. L’obiettivo principale rimane Randal Kolo Muani, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, ma la società, come rivelato dal giornalista Gianluca Di Marzio, valuta attentamente anche l’opzione che porta a Nicolas Jackson del Chelsea.

Non si molla la presa per Kolo Muani

Il club torinese ha intensificato i contatti con il PSG per il ritorno di Kolo Muani, già protagonista in bianconero da gennaio a giugno in prestito. Il feeling con l’ambiente juventino e con diversi compagni di squadra è rimasto intatto e lo stesso giocatore non ha mai nascosto la sua volontà di tornare sotto la Mole. Tuttavia, l’accordo definitivo tra le due società non è ancora stato raggiunto: il PSG valuta attentamente la situazione e non intende svendere l’attaccante francese, acquistato solo due anni fa dall’Eintracht Francoforte.

Proprio per questo motivo la Juventus non si limita ad aspettare. Comolli, consapevole delle insidie di una trattativa lunga e complessa, ha iniziato a muovere i primi passi per sondare la disponibilità di Nicolas Jackson del Chelsea.

L’attaccante senegalese, classe 2001, ha già dimostrato il suo talento in Premier League, attirando l’interesse di numerosi club europei. Tra questi c’è anche il Bayern Monaco, che al momento sembra essere in vantaggio nella corsa al giocatore. La Juve, però, vuole provarci: sono stati avviati contatti con i “Blues” per capire la fattibilità dell’operazione, con la consapevolezza che si tratterebbe di un investimento importante. La scelta dell’attaccante sarà determinante.

Vlahovic verso la permanenza

Intanto, sul fronte delle uscite, arrivano segnali positivi per quanto riguarda Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, al centro di voci di mercato per diverse settimane, sembra destinato a rimanere a Torino.

Lo stesso Comolli, a margine del sorteggio di Champions League, ha spiegato che al 99% Vlahovic resterà in bianconero. Una presa di posizione netta, che chiude almeno momentaneamente le speculazioni sul suo futuro.

Il rinnovo del contratto di Vlahovic, in scadenza nel giugno 2026, resta però un tema caldo. Nelle prossime settimane la Juventus dovrà valutare con l’entourage del giocatore se aprire una trattativa per prolungare l’accordo o se lasciare aperto lo scenario di una partenza a parametro zero tra 10 mesi.