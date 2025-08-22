La Juventus è alla ricerca di un centrocampista per aumentare il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Tudor. Sono diverse le piste sondate dalla dirigenza in questi ultimi giorni di mercato e tra queste spunta anche quella che porta a Nicolas Dominguez che potrebbe lasciare il Nottingham Forrest.

Idea Dominguez per il centrocampo

L'argentino con un passato in Italia con la maglia del Bologna non è riuscito a confermarsi in Inghilterra complice diversi infortuni che ne hanno compromesso il rendimento. Nonostante questo aspetto, il talento e le qualità tecniche non si discutono con la Juventus che starebbe valutando quest'opportunità.

I rapporti con il Nottingham Forrest sono ottimi complice l'affare Douglas Luiz che potrebbe agevolare una potenziale trattativa per l'argentino classe 97, il cui valore di mercato si aggira attorno ai 20-25 milioni. Dominguez rappresenterebbe una buona occasione per il sistema di gioco di mister Tudor, vista la sua grande duttilità tattica e senso di posizione. L'argentino può infatti svolgere il ruolo di mediano accanto a Thuram ed essere un'ottima alternativa a Locatelli ma anche occupare la posizione di trequartista dando così maggiore solidità all'intero impianto di gioco. Da capire se la Vecchia Signora deciderà di affondare il colpo nei prossimi giorni.

Oltre al centrocampista del Forrest, il club bianconero valuta anche altre opportunità come Carlos Soler del Paris Saint Germain e Yves Bissouma del Tottenham.

Lo spagnolo è in uscita ed il club parigino potrebbe decidere di cederlo anche in prestito, mentre gli Spurs chiedono almeno 25 milioni per il mediano maliano classe 96.

Si raffredda la pista Molina, pressing per Arnau Martinez

La Juventus lavora anche per puntellare le corsie esterne, fondamentali nel 3-4-2-1 di Tudor. La dirigenza vuole regalare un ulteriore esterno così da poter completare il pacchetto e dare così diversi alternative. L'obiettivo numero uno resta Nahuel Molina ma la trattativa per l'esterno dell'Atletico appare difficile. Infatti stando alle ultime notizie, i Colchoneros e soprattutto Diego Simeone vorrebbe trattenere l'argentino ex Udinese ritenuto pedina importante. Per questo, solo un'offerta fuori mercato attorno ai 35 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola.

Viste queste difficoltà, il club bianconero starebbe valutando di cambiare obiettivo e virare su altri calciatori come Arnau Martinez del Girona, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Non tramonta la pista Josh Doig, esterno scozzese che tanto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo. Il club neroverde chiede però una cifra tra i 15-18 milioni per liberare l'esterno classe 2002.